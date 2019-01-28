Spor Toto Süper Lig: M.Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Visca ve Elia'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Robinho'nun attığı pasla ceza sahası içine giren Caiçara yerden sert vurdu ancak kaleci Ramazan gole izin vermedi.
75. dakikada Trezeguet'nin pasıyla topla buluşan Sadiku uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Mert çok iyi uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.
76. dakikada son çizgiye inen Pavelka rakibinden sıyrılıp Heintz'a pasını verdi. Bu futbolcunun yerden sert şutunda savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.
79. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Elia soldan bindirip ters kanattaki Visca'ya gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Ramazan yine başarılıydı.
84. dakikada Başakşehir, Kasımpaşa savunmasını az adamla yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Visca, savunmanın arkasına hareketlenen Elia'yı gördü. Bu futbolcu aşırtma bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 2-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx
M.Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xxx, Epureanu xxx, Mahmut xxx, Clichy xxx, Emre xxx, Mossoro xxx (Napoleoni dk. 80 x), Visca xxx, Arda Turan xxx (Elia dk. 73 xxx), İrfan Can xx (Soner Aydoğdu dk. 68 xx), Robinho xxx
Yedekler: Volkan, Attamah, Demba Ba, Karim Hafes, Jojic, Uğur Uçar, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov x, Sadiku xx, Ben Youssef xx, Veigneau x (Özgür Çek dk. 85 ?), Pavelka xx, Tarkan x, Trezeguet x, Eduok x (Azad Toptik dk. 85 ?), Hajradinovic x (Heitnz dk. 46 xx), Koita x
Yedekler: Eray, Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Uğurcan, Çağtay
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Visca (dk. 42), Elia (dk. 84) (M. Başakşehir)
Sarı kartlar: Visca, Epureanu (M.Başakşehir)
Kaynak: İHA
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