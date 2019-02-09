Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Visca'nın ara pasında defansın arkasında sarkan Robinho'nun ceza sahası içi sağ tarafından kaleci Sehic'i geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
74. dakikada Emrah'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Egemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
81. dakikada atılan uzun topla defansın arkasında sarkan Muhammed'in ceza sahası içinde kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mert'in müdahalesiyle kornere gitti.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Clichy x (Attamah dk. 23 x), İrfan Can xx, Emre Belözoğlu xx, Mossoro xx (Demba Ba dk. 64 x), Edin Visca xxx, Elia xx (Arda Turan dk. 81 ?), Robinho xxx
Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar Taşçı, Gökhan İnler, Soner, Adebayor, Napoleoni
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
BB Erzurumspor: Sehic xx, Kanstrup xx, Lokman xx, Egemen xxx, Schwechlen xx, Taylan x (İbrahim dk. 46 x), Scuk xx, Eduok xx, Sunu x (Emrah dk. 64 xx), Obertan xxx, Opseth xx (Muhammed dk. 79 ?)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Kone, Sefa, Tshabalala, Munsy
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Opseth (dk. 11 k.k.), Egemen (dk. 74) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Epureanu, Emre, Attamah (Medipol Başakşehir), Taylan (BB Erzurumspor)
Kaynak: İHA
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