Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u konuk etti. Müsabaka Medipol Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Aytaç'ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Yusuf'un şutunu kaleci Mert kornere çeldi.
67. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine çevirdiği topta Robinho'nun gelişine yaptığı vuruşu kaleci Muhammed kornere çeldi.
82. dakikada sağ kanatta topla buluşan Saivet'in ceza sahası içine çevirdiği topta Aytaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+1. dakikada kontra atağa çıkan Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Visca ceza sahası içinde Demba Ba'ya verdi. Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya xx, Cevde Kömürcüoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Kudriashov xx, Emre xx (Gökhan dk. 80 ?), Visca xxx, İrfan Can xx, Mossoro xx (Jojic dk. 88 ?), Arda xx, Robinho xx (Demba Ba dk. 76 xxx)
Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar, Elia, Soner, Adebayor, Napoleoni
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Bursaspor: Muhammed xx, Umut xx, Chedjou xx, Ertuğrul xx, Barış xx, Badji xx, Shehu xx (Umut Nayir dk. 80 ?), Lima xx (Saivet dk. 62 x), Latovlevici xx (Yusuf dk. 46 x), Aytaç xx, Sakho xxx
Yedekler: Ataberk, Vergini, Furkan, Onur, Burak, Furkan, Ramazan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Mossoro (dk. 17), Visca (dk. 40), Demba Ba (dk. 90+1) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Sakho, Ertuğrul (Bursaspor)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.