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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Peki Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR –  GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir – Gaziantep FK maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Caner Ak görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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