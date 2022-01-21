Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Göztepe karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Medipol Başakşehir – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir – Göztepe maçı 22 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir – Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir – Göztepe maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görev alacak.