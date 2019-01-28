Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
48. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Faty'nin şutunda top direğin az farkla üzerinden geçti ve auta gitti.
0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Faty'nin şutunda top direğin az farkla üzerinden geçti ve auta gitti.
55. dakikada MKE Ankaragücü'nde Faty'nin çıkarken kaptırdığı top sonrasında hızlı gelişen atakla Efecan'ın asisti sonucu farkı ikiye çıkaran golü Cisse attı. 0-2
62. dakikada Kenan'ın caza sahasında Moulin'e pası sonucu pozisyona giren MKE Ankaragücü takımı savunmadan dönen top sonrasında korner vuruşu kazandı. Moulin'in tehlikeli ortasına iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top kale çizgisine teyit geçti.
84. dakikada İlhan Parlak'ın attığı gol, hakemin VAR'a başvurması sonucu iptal oldu.
Stat: Eryaman Stadı
Hakemler: Halis Özkahya xx, Alpaslan Dedeş xx, Ali Saygın Ögel xx
MKE Ankaragücü: Altay xx, Yalçın xx, Sedat x (Kubilay dk. 54 xx), Mehmet xx, Alihan xx, Kenan x (Ozokwo dk. 89 ?), Faty x (Cerci dk. 74 xx), Djedje xx, Erdem xx, İlhan xxx, Moulin x
Yedekler: Korcan, Mahmut Akan, Mahmut Altınkaya, Mert, Ender, Kaan, Furkan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Merih xx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan xxx, Cisse xx, Lucas xx (Welinton dk. 71 xx), Mayele xx, Campos xxx (Ozan Tufan dk. 90+1 ?), Tzavellas xx, Fernandes da Silva xx, Cenk xx (Wanderson dk. 90 ?)
Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan, Barış, Steven, Taha, Josef
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Campos (dk. 7 pen.), Cisse (dk. 55) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Erdem, Kenan, Djedje, Moulin, Yalçın (Ankaragücü), Merih (Aytemiz Alanyaspor)
Kaynak: İHA
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