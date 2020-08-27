Spor Toto Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. Peki Spor Toto Süper Lig ne zaman başlıyor? Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan merkezinde çekilen fikstüre ilişkin ayrıntılar haberimizde...

SPOR TOTO SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstür çekimi saat 21.00'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Süper Lig'de fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu ve İsmail Erdem ile genel sekreter Kadir Kardaş, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, açılış konuşması yaptı.

Akıncıoğlu açıklamasında "Bildiğiniz üzere, bütün dünyada ve ülkemizde etkileri devam eden pandemi nedeniyle, hepimiz için fedakarlıklar ve sabır gerektiren günler geçiriyoruz. İnşallah virüsle mücadeleyi tümüyle kazanacağız ve eski sağlıklı günlerimize döneceğiz. Tabi bu süreçte hepimiz çeşitli sıkıntılar çektik ancak sağlıkçılarımızın özverili, fedakar çalışmalarını unutmamız mümkün değil. Onların hayatlarını ortaya koyarak verdikleri takdire şayan mücadele ülkemizi ve bizleri ayakta tuttu. Türk milleti olarak hepsine minnettarız. Yeni sezonda maçlarımız sağlık kurulumuzun belirlediği tedbirlerle, insan sağlığından ödün vermeden oynanmaya devam edecek. Başkanımız Nihat Özdemir ve yönetim kurulumuz ile birlikte dünkü toplantımızda, Ekim ayından itibaren stat kapasitelerinin yüzde 30'u oranında maçlara taraftar alınmasına karar verdik. Bu konuda da sağlık kurulumuzun belirleyeceği tedbirlerin uygulanacağını önemle vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Süper Lig'in her geçen sezon daha fazla ilgi çektiğini belirtti.

Akıncıoğlu, "Bu nedenle, birçok ülkede maçlarımızın yayınlanmasını sağlayan beINSports'a teşekkür ediyorum. Türk futboluna uzun yıllardır çok değerli katkıları var. Futbol federasyonu olarak böylesine önemli bir marka ile çalışmaktan mutluyuz ve karşılıklı güvene dayalı bu iş birliğimizin daha uzun yıllar sürmesini istiyoruz. Yeni sezonda futbolun birleştirici gücünün, dostluğun, fair-play'in daha ön planda olmasını temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

SÜPER LİG 2020 - 2021 SEZON FİKSTÜRÜ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Süper Lig'de fikstür çekimi öncesi sezon planlaması duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig 11 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de bitecek. Süper Lig'de ikinci yarı 29 Ocak 2021'de oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig, 16 Mayıs 2021'de ise tamamlanacak.

Süper Lig'de ayrıca 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları da hafta içi oynanacak

1. HAFTA

Trabzonspor-Beşiktaş

Rizespor-Fenerbahçe

Gaziantep FK-Galatasaray

Ankaragücü - Erzurumspor

Sivasspor - Alanyaspor

Göztepe - Denizlispor

Antalyaspor - Gençlerbirliği

Kayserispor - Kasımpaşa

Hatayspor - Başakşehir

Karagümrük - Yeni Malatyaspor

2. HAFTA

Yeni Malatyaspor-Göztepe

Gaziantep FK-Fatih Karagümrük

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

Medipol Başakşehir-Galatasaray

Yukatel Denizlispor-Trabzonspor

Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor

Fenerbahçe-Hatayspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor

3. HAFTA

Çaykur Rizespor-Alanyaspor

Hatayspor-Kasımpaşa

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor

Galatasaray-Fenerbahçe

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir

Göztepe-Gaziantep FK

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

4. HAFTA

Medipol Başakşehir-Göztepe

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük

Beşiktaş-Gençlerbirliği

Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor

Gaziantep FK-Trabzonspor

Kasımpaşa-Galatasaray

MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor

Alanyaspor-Hatayspor

Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

5. HAFTA

Galatasaray-Alanyaspor

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor

Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor

Göztepe-Fenerbahçe

Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü

Trabzonspor-Medipol Başakşehir

Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK

Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor

6. HAFTA

Kasımpaşa-Göztepe

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor

Alanyaspor-Fatih Karagümrük

Yukatel Denizlispor-Beşiktaş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

Fenerbahçe-Trabzonspor

Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor

MKE Ankaragücü-Hatayspor

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor

7. HAFTA

Göztepe-Alanyaspor

Trabzonspor-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor

Hatayspor-Demir Grup Sivasspor

Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe

Galatasaray-MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği-Gaziantep FK

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

8. HAFTA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe

MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük

Alanyaspor-Trabzonspor

Gaziantep FK-Beşiktaş

Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray

Hes Kablo Kayserispor-Hatayspor

Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor

Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor

9. HAFTA

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor

Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Göztepe-MKE Ankaragücü

Beşiktaş-Medipol Başakşehir

Hatayspor-Çaykur Rizespor

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

10. HAFTA

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor-Göztepe

Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük

Fenerbahçe-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Galatasaray

Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor

MKE Ankaragücü-Trabzonspor

Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor

11. HAFTA

Gençlerbirliği-Alanyaspor

Beşiktaş-Kasımpaşa

Göztepe-Hes Kablo Kayserispor

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe

Galatasaray-Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

12. HAFTA

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Göztepe

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

Hatayspor-Fatih Karagümrük

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor

Alanyaspor-Beşiktaş

MKE Ankaragücü-ittifak Holding Konyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği

Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor

13. HAFTA

Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

Yukatel Denizlispor-Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

Fatih Karagümrük-Galatasaray

Göztepe-Hatayspor

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

14. HAFTA

Alanyaspor-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Göztepe

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

Kasımpaşa-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor

Hatayspor-Trabzonspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor

Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor

15. HAFTA

Gaziantep FK-Alanyaspor

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

Fraport TAV Antalyaspor-Hatayspor

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor

Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor

Trabzonspor-Galatasaray

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor

Göztepe-Fatih Karagümrük

Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16. HAFTA

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK

Alanyaspor-Medipol Başakşehir

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor

Fatih Karagümrük-Trabzonspor

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor

17. HAFTA

Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor

Fenerbahçe-Alanyaspor

Gençlerbirliği-Hatayspor

Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük

Trabzonspor-Göztepe

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

18. HAFTA

Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe

Hatayspor-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor

Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor

Alanyaspor-Kasımpaşa

19. HAFTA

Yukatel Denizlispor-Hatayspor

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor

Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

Beşiktaş-Galatasaray

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

İttifak Holding Konyaspor-Göztepe

Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20. HAFTA

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

Hatayspor-Yeni Malatyaspor

Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir

Göztepe-Gençlerbirliği

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Galatasaray-Yukatel Denizlispor

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Alanyaspor

21. HAFTA

İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor

Gaziantep FK-Hatayspor

Alanyaspor-MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor

Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük

Beşiktaş-Göztepe

SÜPER LİG 2020 - 2021 SEZONU DERBİ TARİHLERİ

Süper Lig'de üç büyükler arasındaki derbiler 3-10 ve 19. haftalarda oynanacak

1. hafta Trabzonspor-Beşiktaş

3. hafta Galatasaray-Fenerbahçe

6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor

10.hafta Fenerbahçe- Beşiktaş

15. hafta Galatasaray-Trabzonspor

19. hafta Beşiktaş-Galatasaray

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.

TFF, Ekim ayından itibaren statlara %30 oranında seyirci alınacağını açıklamıştı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Süper Lig 2020-2021 sezonunun 11 Eylül Cuma günü başlayacağı kamuoyuna açıklanmıştı.

Süper Lig Fikstür çekimi bugün canlı olarak beIN SPORTS ekranlarından yayınlandı. Başka ulusal kanalların çalışanları ise salonun dışında bulunan fuaye kısmında oluşturulan röportaj alanında çekim gerçekleştirdi.

Kura çekimleri ile ilgili haber ve fotoğraflar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi www.tff.org adresinde yer alacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig, 11 Eylül Cuma günü başlayacak, 16 Mayıs Pazar günü oynanılacak son hafta maçlarıyla bitecek.