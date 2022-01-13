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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Trabzonspor canlı izle | Sivasspor – Trabzonspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Trabzonspor canlı izle | Sivasspor – Trabzonspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Trabzonspor canlı izle | Sivasspor – Trabzonspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Sivasspor ile Trabzonspor karşılaştığı bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Trabzonspor canlı izle | Sivasspor – Trabzonspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde... 

SİVASSPOR – TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Trabzonspor maçı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayan mücadele Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapıyor.

SİVASSPOR – TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 

SİVASSPOR – TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Sivasspor – Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanI. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR – TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

 

 SİVASSPOR İLK 11
35. ALİ ŞAŞAL VURAL
77. AHMET OĞUZ
88. CANER OSMANPAŞA
14. SAMBA CAMARA
3. UĞUR ÇİFTÇİ
62. ÖZKAN YİĞİTER
5. ISAAC COFIE
20. KEREM ATAKAN KESGİN
17. ERDOĞAN YEŞİLYURT
16. PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA
90. LEKE SAMSON JAMES
 Yedekler
25. MUAMMER ZÜLFİKAR YILDIRIM
81. EMRE SATILMIŞ
58. ZİYA ERDAL
96. MEHMET ALBAYRAK
4. AARON CHRISTOPHER BILLY ONDELE APPINDANGOYE
21. KORAY ALTINAY
10. SEFA YILMAZ
30. VOLKAN EGRİ
8. OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE
9. MUSTAPHA YATABARE
 Teknik Sorumlu
RIZA ÇALIMBAY
 
 TRABZONSPOR İLK 11
1. UĞURCAN ÇAKIR
4. HÜSEYİN TÜRKMEN
8. DORUKHAN TOKÖZ
13. VITOR HUGO FRANCHESCOLI DE SOUZA
10. ABDÜLKADİR ÖMÜR
11. ANASTASIOS BAKASETAS
14. ANDREAS EVALD CORNELIUS
17. MAREK HAMSIK
18. EDIN VISCA
24. STEFANO WILFRED DENSWIL
33. BRUNO DA SILVA PERES
 Yedekler
16. ERCE KARDEŞLER
20. YUSUF ERDOĞAN
5. BERAT AYBERK ÖZDEMİR
23. İSMAİL KÖYBAŞI
72. TYMOTEUSZ PUCHACZ
19. BANGALY FODE KOITA
99. SERKAN ASAN
29. YUNUS MALLI
41. MURAT CEM AKPINAR
70. AHMETCAN KAPLAN
 Teknik Sorumlu
ABDULLAH MUCİB AVCI
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