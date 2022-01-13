Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Sivasspor ile Trabzonspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Sivasspor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: SİVASSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Trabzonspor maçı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: SİVASSPOR – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: SİVASSPOR – TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Trabzonspor maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yiğit Arslan görev alacak.