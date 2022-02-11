Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Sivasspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: SİVASSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Yeni Malatyaspor maçı 13 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: SİVASSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Yeni Malatyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: SİVASSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor – Yeni Malatyaspor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Murat Erdoğan görev alacak.