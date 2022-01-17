Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile Giresunspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Trabzonspor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: TRABZONSPOR – GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor – Giresunspor maçı 19 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: TRABZONSPOR – GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor – Giresunspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: TRABZONSPOR – GİRESUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor – Giresunspor maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görev alacak.