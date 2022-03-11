Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor– Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Trabzonspor – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO 1. LİG: TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak maç, 12 Mart 2022 Cumartesi günü Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdoğan ve Kemal Yılmaz yapacak.

Zorlu mücadele Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.