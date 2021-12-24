Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor – İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta içi oynanan 18.hafta maçlarının ardından devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Trabzonspor – İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

TRABZONSPOR – İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Trabzonspor ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını ise Emre Eyisoy ve İbrahim Bozbey yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.