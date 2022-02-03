Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Trabzonspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: TRABZONSPOR – KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Ali Ögel ve Esat Sancaktar yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.