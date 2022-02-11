Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile Konyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Trabzonspor – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: TRABZONSPOR – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor – Konyaspor maçı 13 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: TRABZONSPOR – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor – Konyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: TRABZONSPOR – KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor – Konyaspor maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Alpaslan Dedes yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Hüseyin Göçek görev alacak.