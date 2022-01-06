Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı, 7 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: TRABZONSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Cihan Aydın görev alacak.