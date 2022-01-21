Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor 1–1 Beşiktaş | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam ett. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

5. dakikada Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, kale sahasının soluna düşen topa Kenan dokunurken, meşin yuvarlak kalece Ertaç'ın üzerine gitti.

11. dakikada sol kanatta hareketlenen Rıdvan'ın penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Teixeira gerilerden gelip vuruşunu yaparken, kaleci Ertaç iyi uzanarak golü önledi.

19. dakikada Pjanic'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Rosier'in yerden penaltı noktasının sağına çıkarttığı topa Josef ayak içiyle dokundu. Arka direğe doğru açılan topa Batshuayi kale sahasında hamle yaptı ahcak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

25. dakikada Aabid'in pasıyla ceza sahasının dışında sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Eskihellaç, sağ ayağıyla yakın köşeye çok sert bir vuruş yaptı. Bu pozisyonda top üst direkten döndü ve Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Öte yandan, müsabakanın 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'lu Ahmet Çalık için tribünlerden, "Ahmet ölmedi, kalbimizde yaşıyor." sloganları atıldı.

49. dakika: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile gole çok yaklaştı. Pjanic'ten savunma arkasına gönderilen topla kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan şutunu attı top yandan auta çıktı.

59.dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Ghezzal rakibinden topu kapıp bindirme yapan Atiba'ya pasını gönderdi. Kanadalı futbolcu ceza sahasındaki Batshuayi'yi gördü. Golcü futbolcu şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.

61. dakika ( GOL): Beşiktaş, Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Batshuayi ve Ghezzal'in baskısı taç kazandırdı. Ghezzal taçı hızlı kullandı. Batshuayi topal birlikte ceza sahasına girdi ve içeri ortasını yaptı. Brezilyalı futbolcuya sadece gelen topa dokunmak kaldı. Bu gol ile siyah beyazlıların rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

77.dakika: Beşiktaş direğe takıldı. Savunma arkasına gönderilen topu Batshuayi ceza sahası içerisine indirdi. Genç futbolcu Emirhan İlkhan gelişine topa dokundu, top direkten geri geldi. Sonrasında Malatyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

83.dakika: Yeni Malatyaspor, Necip Uysal'ın Tetteh'e yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı.

84.dakika (GOL): Yeni Malatyaspor'da penaltıyı kullanmak üzere Adem Büyük topun başına geldi. Adem şutunu attı ve Malatya'ya 1-1'lik eşitliği getirdi.

89.dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Orta sahanın az ilerisinden Pjanic serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya Vida kafa vuruşunu yaptı top direkten geri döndü. Dönen topa Batshuayi şutunu attı, top direğe çarparak auta çıktı. Beşiktaş net pozisyonu gole çeviremedi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Philip (Dk. 66 Tetteh), Hafez, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Kenan Özer), Azubuike, Aabid (Dk. 75 Mallan), Mounir, Dicko (Dk. 66 Adem Büyük)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef (Dk. 45 Atiba), Pjanic, Teixeira (Dk. 66 Güven Yalçın) Ghezzal, Kenan Karaman (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Batshuayi

Goller: Dk. 61 Teixeira (Beşiktaş) Dk. 84 Adem Büyük (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Teixeira, Dk. 69 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 80 Adem Büyük, Dk. 81 Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)