Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Yeni Malatyaspor – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: YENİ MALATYASPOR – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor – Göztepe maçı 14 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: YENİ MALATYASPOR – GÖZTEPE MAÇI, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor – Göztepe maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPOR TOTO SÜPER LİG: YENİ MALATYASPOR – GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor – Göztepe maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Caner Ak görev alacak.