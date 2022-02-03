Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu müsabakayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Spor Toto Süper Lig: Yukatel Kayserispor– Atakaş Hatayspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linki arıyor. İşte karşılaşmanın canlı yayın izle linki...

SPOR TOTO SÜPER LİG: YUKATEL KAYSERİSPOR– ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak maç, 4 Şubat 2022 Cuma bugün oynanacak. Müsabaka Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Yukatel Kayserispor– Atakaş Hatayspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

SPOR TOTO SÜPER LİG: KAYSERİSPOR– HATAYSPOR MAÇI BEİN SPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 2'yi izlemek için Kayserispor– Hatayspor maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İLK 11'LER

Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Carole, Uğur, Mert, Onur, Abdülkadir, İbrahim, Mane, Bertolacci, Emrah, Gavranovic

Hatayspor'un ilk 11'i: Munir, Emre, Sackey, Burak, Kamil Ahmet, Boudjemaa, Onur, Saint-Louis, Traore, Lobzhanidze, Diouf