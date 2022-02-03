Spor Toto Süper Lig: Yukatel Kayserispor– Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Yukatel Kayserispor– Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: YUKATEL KAYSERİSPOR– ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak maç, 4 Şubat 2022 Cuma günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sesigüzel ve Bilal Gölen yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.