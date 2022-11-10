Spor Toto Süper Lig'de 14.hafta heyecanı! Maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın kritik maçı Başakşehir - Galatasaray maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Spor Toto Süper Lig'de 14.hafta heyecanı! Maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2022 Dünya Kupası arası öncesi heyecan 14.hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda maçlar, 11 Kasım Cuma, 12 Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar günü oynanacak. TFF Merkez Hakem Kurulu da 14.hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de 14.hafta heyecanı! Maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

11 KASIM CUMA

20.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
20.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan

12 KASIM CUMARTESİ

14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler
20.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 KASIM PAZAR

14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge
17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

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