Spor Toto Süper Lig'de 14.hafta heyecanı! Maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2022 Dünya Kupası arası öncesi heyecan 14.hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda maçlar, 11 Kasım Cuma, 12 Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar günü oynanacak. TFF Merkez Hakem Kurulu da 14.hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:
11 KASIM CUMA
20.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
20.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan
12 KASIM CUMARTESİ
14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler
20.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 KASIM PAZAR
14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge
17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek