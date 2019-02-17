Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta maçlarının programı belli oldu - Ligde 23 ve 24. hafta maçlarının programı açıklandı- 23. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak

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