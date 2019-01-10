Spor Toto Süper Lig'de 3 haftanın programı - 18, 19 ve 20'nci hafta müsabakaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 18, 19 ve 20'nci haftaların müsabaka programını açıkladı. Açıklamaya göre Süper Lig'de 3 haftanın programı şu şekilde:

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