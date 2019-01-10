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Spor Toto Süper Lig'de 3 haftanın programı - 18, 19 ve 20'nci hafta müsabakaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 18, 19 ve 20'nci haftaların müsabaka programını açıkladı. Açıklamaya göre Süper Lig'de 3 haftanın programı şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig'de 3 haftanın programı - 18, 19 ve 20'nci hafta müsabakaları

İkinci yarının açılış maçında Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma 18 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

18'inci haftada zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede ise Trabzonspor kendi sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 20 Ocak Pazar günü oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Program şu şekilde:

18'İNCİ HAFTA

- 18 Ocak Cuma

20.30 Akhisarspor - Beşiktaş

- 19 Ocak Cuma

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
16.00 Antalyaspor - Kayserispor
19.00 Galatasaray, MKE Ankaragücü

- 20 Ocak Pazar

13.30 BB Erzurumspor - Atiker Konyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

- 21 Ocak Pazartesi

20.00 Bursaspor - Fenerbahçe
20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

19'UNCU HAFTA

- 25 Ocak Cuma

20.30 Beşiktaş - BB Erzurumspor

- 26 Ocak Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor
16.00 Kayserispor - Bursaspor
19.00 Göztepe - Galatasaray

- 27 Ocak Pazar

16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor
19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor

- 28 Ocak Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor

20'NCİ HAFTA

- 1 Şubat Cuma

20.30 Fenerbahçe - Göztepe

- 2 Şubat Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

- 3 Şubat Pazar

13.30 BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor
16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş

- 4 Şubat Pazartesi

20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor

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