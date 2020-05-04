Spor Toto'dan Uzunköprü'ye 1 milyon 300 bin lira ödenek

EDİRNE (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan Uzunköprü'ye 1 milyon 300 bin lira ödenek aktarıldığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Edirneliler'in, özellikle gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerden en üst düzeyde ve en modern şartlarda yararlanabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve teşkilatlarında Edirne için takip ve çalışmalarının aktif bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Gençlerin sportif ve kültürel faaliyetleri için Edirne'de Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yatırım ve hizmetlere AK Parti hükümetinin imza attığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Adını sahip olduğu dünyanın en uzun taş köprüsünden alan ve Türkiye’yi Balkanlar ve Avrupa'ya bağlayan, geçiş yolları üzerinde stratejik açıdan önemli bir sınır ilçemiz olan Uzunköprümüz'ü daha yaşanabilir kent yapmak, gelecek kuşaklara daha güzel bir Uzunköprü bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı nezdinde yaptığımız çalışmalar ve takiplerimiz neticesinde, Uzunköprümüz'e yapılan kaynak aktarımı ile bir büyük hizmetin daha verilmesinin kıvancını yaşıyoruz. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığına, gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz sonucunda; Uzunköprü yüzme havuzu çevre düzenlemesi, okul bahçelerine halı saha yapılması için 1 milyon 300 bin lira ödenek sağlandı.

AK Parti iktidarı ile ilimiz her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da pek çok hizmet almaya devam etmektedir. Şimdiden bu önemli hizmetlerin Uzunköprü'müze ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim."





Kaynak: AA