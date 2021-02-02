Spor yaparken farkında olmadan darbenin ilk görüntülerini çekti!
Myanmar’da yaşanan askeri darbe esnasında yaptığı spor görüntülerini kameraya kaydeden Khing Hnin Wai isimli bir kadının o anları sosyal medyada vatandaşlar tarafından çokça izlendi. Arka planda harekete geçen askeri konvoyun görüntüleri ise kameraya saniye saniye böyle kaydedildi.
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02 Şubat 2021 Salı 10:59
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