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  3. Spor yaparken farkında olmadan darbenin ilk görüntülerini çekti!

Spor yaparken farkında olmadan darbenin ilk görüntülerini çekti!

Myanmar’da yaşanan askeri darbe esnasında yaptığı spor görüntülerini kameraya kaydeden Khing Hnin Wai isimli bir kadının o anları sosyal medyada vatandaşlar tarafından çokça izlendi. Arka planda harekete geçen askeri konvoyun görüntüleri ise kameraya saniye saniye böyle kaydedildi.

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02 Şubat 2021 Salı 10:59
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