Spor yaparken farkında olmadan darbenin ilk görüntülerini çekti!

Myanmar’da yaşanan askeri darbe esnasında yaptığı spor görüntülerini kameraya kaydeden Khing Hnin Wai isimli bir kadının o anları sosyal medyada vatandaşlar tarafından çokça izlendi. Arka planda harekete geçen askeri konvoyun görüntüleri ise kameraya saniye saniye böyle kaydedildi.