Spor yaparken fenalaşan emekli emniyet müdürü öldü

İZMİR'de, bir otelin spor salonunda antrenman yaparken fenalaşan emekli 1'inci sınıf emniyet müdürü Fatih Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Konak ilçesine bağlı İsmet Kaptan Mahallesi'ndeki 5 yıldız bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin spor salonunda antrenman yapan emekli 1'inci sınıf emniyet müdürü Fatih Öztürk, bir anda fenalaştı. Öztürk'ü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ü İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemeye göre Öztürk'ün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan Öztürk'ün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çok sayıda başarılı operasyonlara imza attığı öğrenildi.

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DHA