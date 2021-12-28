Spor yasası ne getirecek? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Federasyonlarla ilgili, başkanların görev süreleriyle ilgili ciddi bir çalışma yapıldığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bunun ortak akılla yürütülen bir süreç olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, parlamentonun da bunun üzerinde ciddi bir şekilde çalıştığını Yeni Spor Yasasının yılbaşından sonra Meclis'e sunulacağını söyledi. Konuya ilişkin açıklamalarını sürdüren Bakan Kasapoğlu "Tüm Türkiye olarak inşallah bunun sonucunu yaşayacağız. Spor yasası iyiyi teşvik etmek için olacak. " ifadesini kullandı.

"Spor camiasını tüm yönleriyle kapsayan bir çalışma var. Bu çalışma kapsamında pek çok konu olduğu gibi değişim dönüşüm gerektiren birçok konu var. Bu, ayrı bir yayın konusu olur. Yaptığımız çalışma, sporun tüm etkenleri için herkesin hesap verebilir olduğu bir yapıyı içinde barındırıyor. Sorumluluk sahibi herkesin rolünü açık bir şekilde ortaya koyacak. İnanıyorum ki Türk sporu için bir dönüm noktası, bir milat olacak. Tür sporundaki sürdürülemez durumun tüm yöneticiler farkında." diyen Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin her branşta iddiası olduğunu vurguladı. Bakan Kasapoğlu, amacın Türkiye'nin iddiasını yükseltmek olduğunu ve bu sürecin 84 milyonu gururlandıracağını söyledi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN 'EMRE SAKÇI' AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim el birliğiyle sporun tüm iyi yönlerini ortaya çıkaracak, tabana yayacak, kültürünü yansıtacak ve bunların hepsini artırma sorumluluğumuz var. Yeni süreçte zengin olan bu potansiyeli ortaya çıkarmak için daha çok çabalayacağız.

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

Emre Sakçı kimdir?

Gaziantep'te Türkiye'nin en modern ve en yüksek kapasiteli havuzunu açtık. Avrupa'da da 5. sırada. Buradan nice şampiyonumuz ve rekortmenimiz çıksın istedik. 1 ay önce açmamıza karşın Emre Sakçı burada dünya rekoru kırdı. Yüzme, bizim en çok önem verdiğimiz branşlardan. Sonuçlarını da hep birlikte görüyoruz. Yakın gelecekte yüzmede daha çok başarı yaşayacağız. Buna inanıyoruz. Son 19 yılda yapılan tüm devrimlerin yansıması sporda görülüyor."

"BAKANLIĞIN TOPLUMUN HER KESİMİNE HİTAP EDEN ETKİSİ VAR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı toplumun tüm kesimlerine hitap eden etkisi var. Belde ve köylere kadar yaygın bir tesisleşme söz konusu. Devasa stadyumlar, semt sahaları, havuzlar, kortlar, gençlik merkezlerimiz var. Sayısı 400'e yaklaştı. Bu önemli bir insan kaynağı gerektiriyor. 65 bin çalışma arkadaşımız var. 10 bine yakın tesisin inşa edildiğini varsayarsak insan kaynağının takviyesini gerektiriyor. 4396 işçi, personel aldık. 25 gençlik ve spor uzmanı aldık. 250 tane antrenör aldık. Antrenör arkadaşlarımızı sevgimizi gönderiyorum. Çabaları çok değerli. 11 beslenme uzmanı alacağız."

Bakan Kasapoğlu, sporda genç istihdam anlayışları olduğunu belirterek liyakat anlamında şeffaf bir sürecin işleyeceğini ve sporda büyük değişim yaşadıklarını ifade etti.