Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun Ahmet Ercanlar'a açtığı hakaret davası sonuçlandı! 5 kuruşluk tazminat...

VOLE'de spor yorumculuğu yapan Uğur Karakullukçu Twitter hesabı üzerinden olayla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Yaptığı paylaşımlarda; 9 Haziran 2021 tarihinde Sansürsüz Futbol kanalında Ahmet Ercanlar'ın kendisine yorum adı altında hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Açtığı 5 kuruşluk manevi tazminat davasını kazandığını belirtti.

Karakullukçu paylaşımlarının devamında Ahmet Ercanlar'ın mahkemede söylediği sözleri inkar ettiğini belirtti. Ercanlar'ın inkar ettiğini belirten cümlelerini paylaştı.

Son tweetinde ise kazandığı mahkemenin tazminat ücreti olan 5 kuruşa, 2000 lira ekleyerek Darüşşafaka'ya bağışladığını açıkladı.

AHMET ERCANLAR YANIT VERDİ

Ahmet Ercanlar ise cevap olarak Uğur Karakullukçu'nun belirtilen tweetini alıntıladı ve, "3 kuruşa anlaşalım. Sana 5 kuruş çok." cevabını verdi.

Arkasından bir paylaşımda daha bulunan Ercanlar, yayında söylediğini tekrar edeceğini söyleyerek, "Fenerbahçe'ye şikeci diyen y...... Uğurcum." dedi ve tekrar dava ederse karşılık vereceğini belirtti.