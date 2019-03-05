"Spora gönül ver" projesine milyonluk destek





SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun başlattığı "Spora Gönül Ver" projesiyle motosiklete gönül veren genç yetenekler keşfedilerek uluslararası birer pilot olmaları sağlanacak.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Pazarköy İlkokulunda başlatılan projeyle, motor sporuna ilgi duyan genç yetenekler keşfedilerek eğitimden geçirilecek. Projeyle önce Türkiye Şampiyonası'na oradan da Avrupa şampiyonalarına katılımı sağlanacak sporcuların uluslararası birer yarışçı olmaları hedefleniyor.

Yamaha Motor Türkiye'nin 20 eğitim motosikletiyle destek verdiği proje kapsamında pilot olmak isteyenler "www.yamaharidingacademy.com" internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Motosiklet eğitimleri, başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, Türkiye'nin farklı kentlerindeki en ücra köylere kadar gidilerek verilecek. Yetenekli çocuklar, motosiklet sporuna yönlendirilerek, desteklenecek.





- Proje Sakarya'dan başladı





AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Spora Gönül Ver" projesinin duyurusunu daha önce TBMM'de gerçekleştirdiklerini ve projeye destek gelmeye başladığını söyledi.

Türkiye genelindeki okullara gidilerek eğitimler verileceğini belirten Sofuoğlu, "Bunun için benim bir desteğe ihtiyacım vardı. Motosiklet alımı konusunda büyük bir sponsor bulmam gerekiyordu. Bu anlamda bana Yamaha Motor Türkiye sponsor olarak destek oldu ve projemin gerçekleşmesinde katkı sağladı. Tabii bu katkı çok büyük bir destek. 20 civarında motosikleti bu projeye feda etmeleri bizim için çok büyük bir moral oldu." diye konuştu.

Projenin başlangıcını Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir köy okulunda başlattıklarını vurgulayan Sofuoğlu, buranın ardından 5 Nisan'da Diyarbakır, 11 Nisan'da da Gaziantep'e gideceklerini dile getirdi.

Sakarya'nın ardından Anadolu şehirlerinden ilk olarak Diyarbakır'ı seçtiklerini belirten Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece birkaç gün önce Diyarbakır'daydım ve orada gördüm ki gençlerin ilgisini çeken ve gençlerin ilgisinin odağı haline gelecek bazı projeler yapmamız gerekiyor. Oradaki gençleri kaybetmememiz lazım, onları belki spor dalında belki de motosiklet dalında kazanabiliriz ve ülkemize hayırlı bireyler haline getirebiliriz. Bu anlamda da Diyarbakır'a ilk Anadolu şehri olarak karar verdik. Oradan da turlarımız inşallah devam edecek. Bunun için Yamaha Motor Türkiye'ye de teşekkür ediyorum. Başka sponsorlarımız da var. Onlar da adım adım bizim projemize dahil olacak."





- "Ülkemize sporcu kazandırmak için yatırım yapacağız"





Türkiye'nin birçok kentine giderek okullardan genç yetenekleri bulacaklarını vurgulayan Sofuoğlu, daha sonra da yetenekli gençleri eğiteceklerini anlattı.

Her yere gitme şansları olmadığı için herkesin kolaylıkla ulaşabileceği internet sitesi hazırladıklarını ifade eden Sofuoğlu, 15 Nisan'a kadar da bu internet adresi üzerinden motor sporlarına gönül veren gençlerin başvuruda bulunabileceğini ve bu gençler arasından eleme yapacaklarını kaydetti.

Sofuoğlu, "Türkiye'den bulduğumuz yetenekli 10 sporcuya hiçbir maddi destek beklemeden sadece ülkemize sporcu kazandırmak için yatırım yapacağız. Bu sporcuları da bir yıl boyunca eğiteceğiz. Daha sonraki süreçlerde sporcuları alıp Avrupa'ya götüreceğiz. Önümüzde uzun bir süreç var. Bu, projenin bir başlığıydı esasında ama bakıldığı zaman çok kapsamlı, çok geniş proje haline geldi." değerlendirmesini yaptı.

Proje içinde diğer spor dallarının da yer aldığını anlatan Sofuoğlu, Yamaha'nın desteğiyle ilk etapta motosikletten başladıklarını vurguladı.

Motosiklet sporunun içinden geldiğini hatırlatan Sofuoğlu, "Beni ben yapan spor olduğu için buraya da elimden geldiği kadar ekstra avantaj ve katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu sektörde de destekler bulabiliyorum. Bugün Yamaha Türkiye'nin yapmış olduğu milyonluk destek bizim için, projenin hayata geçmesi için çok önemli. Yapacağımız Türkiye turlarında da yine Yamaha Türkiye'nin desteğiyle Türkiye'nin birçok okuluna, birçok Anadolu şehrindeki çocuklara ulaşma fırsatı elde edeceğiz." diye konuştu.

Seçecekleri çocukların 12-17 yaş aralığında olacağını belirten Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amacımız ülkemizi Avrupa arenasında en iyi şekilde temsil edecek sporcuları bulmak. Bu yüzden dedik ki 12-17 yaş arası çocukları bulalım, eğitelim ve onlara güzel bir kariyer sunalım. O anlamda tabii ki uzun soluklu bir yolculuğa girdik. Özellikle Yamaha Türkiye'den gelen bu desteği başka markalardan da alacağımızı düşünüyorum."





- Cansever: "Kenan Sofuoğlu gibi marka olmuş yarışçılar yetiştirmeyi umut ediyoruz"





Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Genç yeteneklerin gelişimine destek vererek Kenan Sofuoğlu gibi birer sporcu olmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Cansever, projenin sadece bir defalık olmayacağını ve sürdürülebilir hala getireceklerini vurguladı.

Cansever, "Buradan inşallah Kenan Sofuoğlu gibi marka olmuş yarışçılar yetiştirmeyi umut ediyoruz." dedi.

Projenin internet sitesinin aktif hale getirildiğini, 15 Nisan'a kadar başvuruların alınacağını anlatan Cansever, İstanbul'da kendi sürüş okullarında iki günlük eğitimin ardından yetenekli isimlerin, Sofuoğlu'nun ikinci bir elemesine tabi tutulacağını belirtti.

Sofuoğlu'nun seçtiği gençlerin Türkiye'de ilk defa yapılacak A-25 yarışmasına dahil olacağını ifade eden Cansever, şunları kaydetti:

"Orada birinci olacak sporcu kardeşimizi Avrupa'daki Yamaha'nın pek çok genç yeteneğinin yarıştığı yarışlara götüreceğiz ve onlara oradaki takımlardan birine girme fırsatı sunacağız. Bu projeye Kenan Bey öncülük ettiği sürece biz bu sektörü geliştirmeye ve yarışçılar yetiştirmeye devam edeceğiz. Amacımız Türkiye'de yeni yetenekler bularak onları dünya arenalarındaki yarışlara sokabilmek."

Kaynak: AA