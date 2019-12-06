SPORCU AİLELER - Judo, aile sporları oldu

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Eski milli sporcu Deniz Şilli'nin eşi judo antrenörü ve Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Nelda Uğur Şilli, 8 yaşındaki kızlarının başarılı bir sporcu olması için çaba gösteriyor.

Deniz Şilli, Türkiye'de 17 şampiyonluk, Akdeniz Olimpiyatları'nda gümüş madalya, dünya kupasında ikincilik elde ettikten sonra kariyerine antrenör olarak devam etti.

Evlendikten sonra da bu sporla ilgilenen Deniz Şilli, Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Başkanı olarak görev yapıyor.

Şilli'nin eşi Nelda Uğur Şilli de Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünde yeni nesillere judo eğitimi vererek Türk sporuna katkıda bulunuyor.

Tekirdağ'da 20 yıl önce judo antrenörü olarak eşiyle çalışmalara başlayan Nelda Uğur Şilli, milli takıma çok sayıda sporcu kazandırdı.

Şilli ailesi, 8 yaşındaki kızları Deniz'i de kendileri gibi judocu olarak yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.





- Yeni sporcular yetiştiriyorlar





Baba Deniz Şilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1984 yılında başladığı judoya 2006 yılına kadar sporcu olarak devam ettiğini söyledi.

Uzun yıllar bu sporun içinde olduğunu ifade eden Şilli, şöyle devam etti:

"Bu sürede 17 Türkiye şampiyonluğu kazandım. 200'den fazla müsabakada ülkemizi yurt dışında temsil ettim. 2001 yılında Akdeniz Olimpiyatları'nda gümüş madalya, 1998'de dünya kupasında ikincilik, 2002 yılında Avrupa şampiyonluğu ve yurt dışındaki müsabakalarda çeşitli madalyalar kazandım. 2000 yılından itibaren Tekirdağ'da judo sporunun başlamasına yardımcı olduk. Ben sporculuğumdan dolayı sürekli yurt dışına müsabakalara gittiğim için eşim burada judo çalışmalarını sürdürüp belli bir noktaya getirdi."

Nelda Uğur Şilli ise judoda Türkiye şampiyonluğu ve üçüncülükleri bulunduğunu dile getirdi.

Evlenip Tekirdağ'a yerleştikten sonra 2000 yılında bu şehirde judoyu yaygınlaştırdıklarını anlatan Şilli, "2006 yılında da ümitler kategorisinde Avrupa üçüncüsü sporcu çıkarttık. Bugüne kadar yetiştirdiğim 59 sporcuyu milli takıma gönderdim. Son yıllarda da yetiştirdiğim Muhammed Mustafa Koç, Ümitler Dünya Şampiyonası ile 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde şampiyonluk kazandı." ifadelerini kullandı.





- Nelda Uğur Şilli: "Judo bizim için yaşam biçimi oldu"





Bir antrenörün hayal ettiği başarıları, sporcularının kendisine yaşattığını vurgulayan Şilli, "Kızımın judoyu seçmesi beni çok mutlu etti. Çocuklarımızın spor yaparak boş zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirmeleri çok faydalı oluyor. Kızımın da bu sporda başarılı olması beni çok mutlu eder. Kızım bu spora devam etmek istediği sürece ben de babası da onu desteklemeye devam edeceğiz. Judo bizim için yaşam biçimi oldu. Bütün aileleri çocuklarını spora yönlendirmelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şilli ailesinin kızları Deniz ise judoyu çok sevdiğini dile getirerek, "Judoya ana sınıfına giderken başladım. Her gün antrenmanlara annemle geliyorum. Ben de judoya devam edip annem ve babam gibi dereceler, madalyalar kazanmak istiyorum." diye konuştu.





Kaynak: AA