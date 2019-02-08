Sporcular kar altında kıyasıya mücadele etti Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen ve Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası yarışları kar altında yapılıyor.

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