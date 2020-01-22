Sporculardan Vali Gürel’e ziyaret

Değişik spor branşlarında derece elde eden sporcular, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Vali Gürel, 03-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Uluslararası Kyokuskin Karete Şampiyonası Genç Bayanlar Kata Kategorisinde ikinci olan Hilal Gül, 08-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Liselerarası Türkiye Boks Şampiyonasında 56 kiloda Türkiye ikincisi olan Berkan Arslan, 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Didim'de yapılan Okullararası Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasında +80 kilo silkmesinde koparma 76 kilogram, silkme 85 kilogram, totalde 161 kilograma ulaşarak Türkiye üçüncüsü olan Ahmet Melih Örenbaşı'yı tebrik ederek çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi.

Sporcuları gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik eden Vali Gürel, "Göstermiş olduğunuz başarıların tesadüfi olmadığını biliyoruz, çok yoğun şekilde çalıştığınızı biliyoruz. Sporcularımızın bütün sporcularımıza örnek olmasını diliyor ve ilerleyen süreçte daha çeşitli branşlarda daha fazla şampiyona sahip olan bir şehir olmamızı ümit ediyorum. Başarılarından dolayı sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerini ve ailelerini kutluyorum. Başarılarınızın artarak devam edeceğine olan inancım tam. Spor branşlarında gösterdiğiniz bu başarıları derslerinizde de göstereceğinize eminim" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ile antrenörler Baykan Arslan, Mustafa Apak ve Metin Gül'ün hazır bulunduğu ziyaretin ardından Vali Gürel, sporcular ve antrenörler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA