Sporcuların yeni adresi olacak! Kırkağaç’ın spor tesisinde çalışmalar sürüyor

Manisa'da kapalı halı saha projesinde inşaat çalışmalarına devam ediyor. Yapılan protokol kapsamında proje bedelinin yüzde 50'si Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 50'si ise Kırkağaç Belediyesi tarafından karşılanacak olan kapalı halı saha projesinde kapalı halı sahanın yanı sıra soyunma odaları, duşlar ve kafeterya yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, Meclis Üyesi Ünal Kıykaç ve Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Manisalıların ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

"TEMMUZ AYINDA TAMAMLANACAK"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya da kapalı halı saha projesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Kırkağaç Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz kapalı halı saha ikmal inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla Kırkağaç Belediyesi'yle bir protokol imzalandı. Protokol sonrasında ihale işlemlerini tamamlayıp yer teslimini yapmıştık. Şu anda imalatlarımız devam ediyor. Temmuz ayında bitirerek Kırkağaçlı gençlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı