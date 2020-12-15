Sporda 2020 yılının özeti

Spor dünyası, yılın ilk ayı ocakta ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümüyle sarsıldı. Kazada Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna da hayatını kaybetti. Bryant, 20 yıllık NBA kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla 5 şampiyonluk yaşadı. 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu seçilen ABD'li basketbolcu, 2006 ve 2007'de NBA sayı kralı oldu.

OCAK

2 Ocak:

- Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski başkanı David Stern, 77 yaşında hayatını kaybetti. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ay geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilen Stern'ün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

7 Ocak:

- İngiliz kulübü Liverpool'un Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, kariyerinde ilk kez "Yılın Afrikalı Futbolcusu" seçildi.

8 Ocak:

- Milli tenisçi Atakan Karahan, erkekler 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

13 Ocak:

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

14 Ocak:

- Barcelona Kulübü, İspanyol teknik direktör Ernesto Valverde'yi görevden aldı. Takımın yeni teknik direktörü 61 yaşındaki Quique Setien oldu.

16 Ocak

- Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, görevinden istifa etti.

17 Ocak:

- 2020 Dakar Rallisi'ni otomobil kategorisinde Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Ricky Brabe kazandı.

21 Ocak:

- Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

24 Ocak:

- Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Eski başkan Fikret Orman döneminde Beşiktaş ile 1 Haziran 2019'da resmi sözleşme imzalayan Avcı, siyah-beyazlı takımın başında 239 gün kalabildi. Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi.

26 Ocak:

- ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, California'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti.

- Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü "Demir Yumruk" lakaplı Garbis Zakaryan, 90 yaşında vefat etti.

29 Ocak:

- Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

31 Ocak:

- Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Juventus'tan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

- Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar Fiorentina'dan kiraladığını açıkladı.

ŞUBAT

2 Şubat:

- 2020 Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic, Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

- Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'nın Quimper kentinde düzenlenen ATP Challenger Turnuvası'nda şampiyon oldu. Milli sporcu kariyerinin ilk Challenger zaferini elde etti.

8 Şubat:

- Milli yüzücü Merve Tuncel, Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour'da 1500 metre serbestte olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

10 Şubat:

- Milli yüzücü Beril Böcekler, Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour'da birinciliğe ulaştı. Beril Böcekler, 400 metre serbest stilde, 3 olimpiyat şampiyonluğu ve 5 uzun kulvar dünya şampiyonluğu bulunan Macar yüzücü Katinka Hosszu'yu geride bırakarak 4.09.60'lık derecesiyle yeni Türkiye rekoruyla ilk sırayı aldı.

12 Şubat:

- Halter Milli Takımı, Özbekistan'da düzenlenen 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nı 10 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile tamamladı.

23 Şubat:

- Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavtla mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

- Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra rakibini Kadıköy’de yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

25 Şubat:

- Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlon branşında dünya şampiyonu olarak özel sporcular pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

26 Şubat:

- Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metre branşında dünya şampiyonu oldu.

29 Şubat:

- Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Pata Yamaha ile çıktığı sezonun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi.

MART

1 Mart:

- Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda milli tekvandocular, 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve +73 kiloda Nafia Kuş, altın madalyanın sahibi oldu. 57 kiloda yarışan Hatice Kübra İlgün ise bronz madalya kazandı.

- Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda kariyerinin son Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Şamiloğlu, barfiks aletinde birinci oldu.

7 Mart:

- Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho" tutuklandı.

13 Mart:

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ertelendiğini açıkladı.

18 Mart:

- FIFA, Çin'de gerçekleştirilecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelendiğini duyurdu.

19 Mart:

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

22 Mart:

- İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından vefat etti.

23 Mart:

- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

- UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının süresiz ertelendiğini açıkladı.

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

30 Mart:

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

31 Mart:

- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

MAYIS

1 Mayıs:

- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova, yılın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

5 Mayıs:

- MKE Ankaragücü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle, başlanması planlanan antrenmanlara 11 Mayıs'a kadar ara verildiğini duyurdu.

6 Mayıs:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıkladı.

7 Mayıs:

- Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da 38 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı geçirdi.

8 Mayıs:

- Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı.

9 Mayıs:

- Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) tarafından yapılan ankette, son 20 yılda forma giyen en iyi forvet seçildi.

11 Mayıs:

- Voleybolda ligler "şampiyonsuz" tescil edildi.

- Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıkladı.

14 Mayıs:

- Beşiktaş'ta tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, 8 kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

15 Mayıs:

- Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu.

16 Mayıs:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi’ndeki (Bundesliga) mücadele yeniden başladı.

18 Mayıs:

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in mide ameliyatı geçirdiği bildirildi.

- İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu duyuruldu.

28 Mayıs:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

- TFF, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması yönünde 7 kulübün talebini reddederken, lig ve kupa maçlarında takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verdi.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklandı.

- Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın 20 Haziran'da kaldığı yerden başlayacağı bildirildi.

29 Mayıs:

- İspanya'da Spor Yüksek Konseyi (CSD), Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ertelenen sezonun kalan maçlarının oynanmasına 11 Haziran'da başlanmasına karar verdi.

- Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2019-2020 sezonunun kalan maçlarının seyircisiz oynanacağı açıklandı.

HAZİRAN

3 Haziran:

- UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar verdi.

12 Haziran:

- Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra oynanan maçlarla devam edildi.

14 Haziran:

- Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu.

19 Haziran:

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluşun futbol kulüplerine yapacağı ödemelere yönelik, "Bugün kulüpler için federasyona 103 milyon lira bir ödeme yapılacak. Federasyon aracılığıyla kulüplere dağıtılacak. Haftaya da periyodik olarak o takvim işleyecek." dedi.

24 Haziran:

- Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

26 Haziran:

- Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu.

30 Haziran:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasını kararlaştırdı.

AĞUSTOS

1 Ağustos:

- Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'nın Lille takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

4 Ağustos:

- Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı.

- İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, futbolu bıraktığını açıkladı.

5 Ağustos:

- Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Arda Turan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

- Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

- Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

7 Ağustos:

- Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniye "Basketbola Dönüş Protokolü"nü açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu.

12 Ağustos:

- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yeniden seçildi.

- İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ı renklerine bağladı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

13 Ağustos:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

14 Ağustos:

- TFF, 2019-2020 sezonu liglerini tescil etti.

15 Ağustos:

- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tur atladı.

- Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

17 Ağustos:

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi.

20 Ağustos:

- TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp istifa etti.

21 Ağustos:

- Sevilla, Inter'i 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

24 Ağustos:

- Şampiyonlar Ligi kupası, 6. kez Bayern Münih'in oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyonluğa ulaştı.

- Dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

25 Ağustos:

- MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.

- 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca Formula 1 yarışı düzenlenen İstanbul, 9 yıl sonra yeniden takvime dahil edildi. İstanbul, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağına ev sahipliği yapacak.

- TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'nin kurulmasını kararlaştırdı.

- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.

26 Ağustos:

- Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

27 Ağustos:

- 2018 ABD Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka, ABD'de polislerin siyahilere gösterdiği şiddeti protesto ederek Western & Southern Açık'tan çekildi.

EYLÜL

1 Eylül:

- TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, Ankara'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi.

3 Eylül:

- Türkiye Futbol Federasyonu, Bilim Kurulunun görüşü dikkate alınarak, 2020-2021 sezonunun ilk devresinde maçların seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.

4 Eylül:

- Arjantinli futbolcu Lionel Messi, ayrılma talebinden sonra yaşanan tartışmaların ardından Barcelona kulüp yönetimine sert suçlamalar yönelterek, 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemenin "imkansız" olmasından takımda bir yıl daha kalacağını açıkladı.

6 Eylül:

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

8 Eylül:

- Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci ilan edildi. Sofuoğlu, ikinci sırada tamamladığı Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın İspanya'daki dördüncü etap ilk yarışında birinci olan Rodriguez Nunez'in diskalifiye edilmesiyle, zirvenin sahibi oldu.

- Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi ilk 11'ine seçildi. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi ilk 11'i açıklandı. Defansta görev yapan 24 yaşındaki milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en iyi ilk 11'inde yer aldı.

12 Eylül:

- Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

14 Eylül:

- Beşiktaş, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı transfer etti.

15 Eylül:

- Vedat Muric, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu. Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda Lazio ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

17 Eylül:

- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibinin rakibi oldu. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Diagne (2) ve Luyindama attı.

20 Eylül:

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

- Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans birinci oldu. FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı. Yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Büyük Britanyalı Red Bull pilotu Elfyn Evans, rakiplerini geride bırakarak 2 saat 43 dakika 2,7 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti. Belçikalı Hyundai Shell Mobis WRT sürücüsü Thierry Neuville ikinci ve aynı takımdan 9 kez dünya şampiyonluğu bulunan Fransız Sebastien Loeb üçüncü olarak podyumda yer alan isimler oldu.

22 Eylül:

- Trabzonspor Kulübü, geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan oyuncusu Alexander Sörloth'un Almanya'nın Leipzig Kulübüne transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

24 Eylül:

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda konuk ettiği Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Rio Ave'ye 4-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

- Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına deplasmanda 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı 45. UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Almanya'nın Bayern Münih takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Sevilla karşılaştı. Bayern Münih, normal süresi 1-1 biten maçta Sevilla'yı uzatma sonunda 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. 16 bine yakın kişinin tribünden izlediği karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk UEFA organizasyonu oldu.

30 Eylül:

- Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi, Borussia Dortmund'u 3-2 yenen Bayern Münih oldu.

EKİM

1 Ekim:

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

8 Ekim:

- İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Yiğit Emre Çeltik ve Ravil Tagir seçildi.

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının Avrupa kadrosuna dahil edilmedi.

9 Ekim:

- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

11 Ekim:

- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 6-0, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

13 Ekim:

- Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

14 Ekim:

- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 3 puanla 3. sırada yer aldı.

22 Ekim:

- A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi.

23 Ekim:

- UEFA ülke puanı klasmanında geçen sezon bitiminde 11. sıraya gerileyen Türkiye, bu sezonun henüz başında 13. basamağa düştü.

27 Ekim:

- Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 4. ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırdı; erkekler 100 metre kurbağalama ve 50 metre kurbağalama skins yarışlarında birinci oldu.

28 Ekim:

- VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

- Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirdi.

31 Ekim:

- Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı.

KASIM

1 Kasım:

- F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton kazandı. Mercedes F1 Takımı, takımlar klasmanında üst üste 7. kez şampiyon olmayı garantiledi.

- Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. 17 Eylül 1932'de dünyaya gelen Yalçın Granit, Ali Sami Yen'in teklifiyle Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusu olmuştu.

2 Kasım:

- Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

4 Kasım:

- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yendi. Turuncu-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Demba Ba attı.

5 Kasım:

- Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekorunu geliştirdi. Emre, 50 metre kurbağalamada 25.29 ile dünyanın en iyi 2. derecesini yaparken, kısa kulvar dünya rekoruna da 4 salise yaklaştı. Emre, bu derecesiyle daha önce 25.50 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi.

- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yendi.

6 Kasım:

- "Futbolda şike" davasında tüm sanıklar "şike ve teşvik" suçlarından beraat etti. Yeniden görülen "futbolda şike" davasında hükümlü olarak yargılanan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu ile Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatlerine karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı yargılama kapsamında haklarındaki kararlar bozulan ve dosyaları ayrılan 20 sanıklı davada ise eski Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve Alaattin Yıldırım ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında olduğu 19 sanığın atılı suçlardan beraatine, bir sanığın ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti

7 Kasım:

- TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişi Kovid-19'a yakalandı.

- Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştı.

11 Kasım:

- Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın getirildiği açıklandı.

- 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılacağı açıklandı.

15 Kasım:

- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta yapıldı.

- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

- Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu. Türkiye Grand Prix'sinde 2020 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu yakaladı.

- UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Rusya karşılaştı. A Milli Futbol Takımı, B Ligi 3. Grup 5. maçında ağırladığı Rusya'yı 3-2 mağlup etti.

19 Kasım:

- UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile Türkiye maçı oynandı. A Milli Futbol Takımı, B Ligi'nde Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenildi. Bu sonuçla grubu son sırada tamamlayan milliler, C Ligi'ne düştü.

- Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak vefat etti. Reşit Karabacak, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

25 Kasım:

- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenildi.

- Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona hayatını kaybetti.

Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi. Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybeden Maradona, kasım ayı başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra hastaneden taburcu edilmişti.

27 Kasım:

- Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

- Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu: "Yılmaz Vural'ın yoğun bakım ünitesinde ventilatör altında takibi devam ediyor. Hastanın durumu ciddiyetini korumaktadır" açıklamasında bulundu.

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

29 Kasım:

Bahreyn'deki yarışın ilk turunda korkutucu bir kaza yaşandı. Haas pilotu Romain Grosjean, starttan kısa bir süre sonra Alpha Tauri sürücüsü Daniil Kvyat'ın aracına temas etti. Grosjean'ın otomobili temasın ardından bariyerlere çarparak alev aldı. 34 yaşındaki Fransız pilot, ikiye ayrılan araçtan kendi çabasıyla çıkmayı başardı. Ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklar olduğu belirtilen Grosjean, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

- Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile 4 farklı sıklette şampiyonluk yaşayan Roy Jones arasındaki gösteri maçı beraberlikle sonuçlandı.

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. hafta maçında Hollanda'yı 73-71 yendi.

ARALIK

1 Aralık:

- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

2 Aralık:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında evinde Alman ekibi Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansını yitirdi.

- Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

- Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Juventus-Dinamo Kiev maçını yöneten Stephanie Frappart, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem oldu.

3 Aralık:

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

- Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. İrfan Can, Medipol Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu maçta "hat-trick" yapmıştı.

- Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'u, John Wall ve birinci tur draft hakkı karşılığında Washington Wizards'a takas etti.

- UEFA, gelecek sezon ilk kez düzenlenecek Avrupa Konferans Ligi'nde final maçının Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacağını duyurdu.

- UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Villarreal'e 1-0 yenildi.

- 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi yapıldı; yarı finalde İtalya ile İspanya, Belçika ile de Fransa eşleşti.

4 Aralık:

- UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz oldu. Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımına galibiyeti ve turu getiren Burak, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

- İtalya'nın Napoli Belediyesi, Napoli takımının stadı San Paolo'nun ismini, Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın adıyla değiştirdi.

- Türkiye'nin, 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) ve 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri'nde şubat ayında iki grupta oynanacak maçlara ev sahipliği yapacağı açıklandı.

5 Aralık:

- Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından verilen "Yılın Atleti Ödülü"nü, erkeklerde İsveçli Armand Duplantis, kadınlarda ise Venezuelalı Yulimar Rojas kazandı.

- Fransa'da hayatını kaybeden Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi.

7 Aralık:

- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kurası çekildi. A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

8 Aralık:

- UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine turuncu-lacivertli takım sahadan çekildi. Paris ekibi de Başakşehir'e destek verdi ve sahadan çekildi, maç 14. dakikadan itibaren oynanmadı. UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçının tüm hakemlerini değiştirirken karşılaşmanın 9 Aralık'ta TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam etmesine karar verdi.

- Borussia Dortmund'da forma giyen 16 yaşındaki Moukoko, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç futbolcu oldu.

9 Aralık:

- Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine turuncu-lacivertli futbolcuların sahadan çekildiği UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, kaldığı yerden devam etti. Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 5-1 kaybetti. Turuncu-lacivertliler, 3 puanda kalarak grubu son sırada bitirdi ve Avrupa'ya veda etti.

- PSG-Başakşehir maçı öncesinde hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

- Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22'ye çıkaran Salah, kulüp rekorunu kırdı.

10 Aralık:

- Türkiye'nin, FIFA dünya sıralamasında yılı 32'nci basamakta tamamladığı açıklandı.

- İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

- Eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe yaşamını yitirdi.

- UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini bildirdi.

- Brezilyalı futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezası, Milano Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

11 Aralık:

- TFF Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

- Paris Saint Germain'e karşı deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 8 Aralık 2020 tarihinin futbolda ırkçılıkla mücadele için milat olacağını söyledi.

13 Aralık:

- Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular takım halinde 1, büyüklerde 3, gençlerde de 4 kez madalya sevinci yaşadı. Milliler 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

- Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Sefershaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

- Grekoromen stilde 72 kiloda milli güreşçi Cengiz Arslan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Moldova'dan Petic'i yenerek bronz madalya kazandı.

- Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam Otto Bariç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybetti.

14 Aralık:

- TFF, takımlarda Kovid-19 testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya çıkabileceğini açıkladı.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan teknik direktör Yılmaz Vural, taburcu edildi.

- Futbolseverlerin Liverpool'da kazandığı kupalarla hatırladığı Fransız teknik direktör Gerard Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti.

- Güreşte Sırbistan'da düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda grekoromen stilde milli sporculardan 82 kiloda Salih Aydın, 130 kiloda da Osman Yıldırım gümüş madalya kazandı.