Sporda Avrupa Birliği ortaklığıyla önemli proje

Hepa2rkıds isimli Avrupa Birliği (AB) Projesi Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda devam ediyor.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen Hepa2rkıds projesinin uygulama çalışmaları İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi Kapalı spor salonunda devam etmektedir. Hepa2rkıds isimli AB projesi Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan ve İtalya gibi ülkelerin katılımı ile yürütülüyor. Projede 5-12 yaş aralığındaki mülteci çocukların farklı sportif aktiviteler ve oyun formatında grup çalışmaları ile psikomotor gelişimlerine katkı sağlamak ve topluma entegrasyonlarının sağlanması amaçlanıyor. Türkiyede proje koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, proje uygulama çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütüldüğünü her konuda desteğini esirgemeyen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'a teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: İHA