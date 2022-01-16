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  3. Sportif müsabakalardaki yüksek corona riski!

Sportif müsabakalardaki yüksek corona riski!

Sportif müsabakaların virüsün bulaşması açısından yüksek risk taşıdığını belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Mesafeyi korumanız mümkün değil. Mücadele var. O mücadele ortamında bulaşma riski yüksek" dedi.

Sportif müsabakalardaki yüksek corona riski!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bütün spor takımlara bakıldığında hepsinde çok sayıda pozitif vakaya rastlandığını belirtti.

Futbol haricindeki diğer sportif müsabakaların bulaşma açısından büyük risk taşıdığını aktardı. Sportif müsabakalarda bir yarış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlü, "Yani kıran kırana yarış yapıyorsunuz. Mesafeyi korumanız mümkün değil. Mücadele var. O mücadele ortamında bulaşma riski yüksek. Gerek maçlarda gerek antrenmanlarda bu risk var. Oyuncular ve oradaki destek ekibi arasında yayılıyor. Seyirciler için de hani aynı şey geçerli. Çünkü tribünde coşku var, insanlar slogan atıyorlar. Kalabalık, yan yanalar mesafeyi koruyamıyorlar. Maske kullanmayanlar var. Dolayısıyla bulaşma riski oralarda yüksek. Yani mesafenin korunması, maske takılması. Hani bunlar önemli. Açık havada da olsa bunlar önemli tabii” dedi.

Sportif müsabakalardaki yüksek corona riski!

HASTALIĞI GEÇİRMEK BAĞIŞIKLIK SAĞLAYACAK

Prof. Dr. Özlü Omicron varyantının çok hızlı yayılması neticesinde hastalanan çok sayıda kişide bağışıklık oluşacağını ifade etti. 

Prof. Dr. Özlü, "Yeni varyantın çok daha hızlı yayılması, çok sayıda kişiyi hastalandırması, onlarda bir bağışıklık oluşturacak. Aşı yaptırmamış ya da aşıya ulaşamamış ülkeleri düşünürseniz pek çok yoksul ülkede aşıya ulaşılamıyor ya da aşıya ulaşılan ülkelerde de hani aşı yaptırmak istemeyenler var. Onlar da bu şekilde hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olacaklar gibi duruyor. Eğer ağır bir hastalığı oluşturmazsa şimdi gördüğümüz gibi hafif seyrederse ölümcül olmazsa hastanelerde doluluk,  yoğunluk oluşturmazsa bu dalga sonuç itibarıyla çok sayıda kişinin bağışıklık hale gelmesine neden olabilir ve önümüzdeki süreçte pandemide ılımlı hale dönüşme ya da süreğen bir hastalığa dönüşme durumu olabilir. Umarım böyle olur. Bu senaryolardan ve olasılıklardan bir tanesi. Böyle olacak diyemem ama böyle olabilir. Tabii kötü senaryo da var. Çok sayıda kişinin hastalanması, hastanelerin dolması, ölümlerin artması. Böyle beklentiler de var. Umarım bu kötü senaryo gerçekleşmez” diyerek Corona pandemisinde yaşanabilecek durumları açıkladı.

Sportif müsabakalardaki yüksek corona riski!

Oğuz Büber
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