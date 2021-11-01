Sporting Lizbon - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda mücadele eden siyah beyazlılar gruptaki 4. maçında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Sporting Lizbon - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. Cevaplar haberimizde...

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarıyı gösteremeyen Beşiktaş, kalan maçlarını kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ni zorlamak istiyor. Bu kapsamda dördüncü maçına Sporting Lizbon deplasmanında çıkacak olan siyah beyazlı ekibin maçını takip etmek isteyen taraftarlar internette ise Sporting Lizbon - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar... SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Sporting Lizbon - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı 3 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak. SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİİ ŞİFRESİZ Mİ? Sporting Lizbon - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. sporting lizbonBeşiktaş KulübüUEFAŞampiyonlar ligi