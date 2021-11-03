Sporting maçı öncesi gerginlik! Taraftarlar arasında arbede yaşandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş 4. hafta mücadelesinde Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile kozlarını paylaşacak. Mücadelenin başlamasına az bir süre kala iki takım taraftarı arasında olay çıktı.

Sporting Lizbon'u destekleyen taraftarlar, karşılaşmayı izlemek için gelen Türk taraftarlara saldırdı. Yerel basında yer alan haberlerde aktarılana göre olaylar fanatik bir grup Sporting taraftarının, Beşiktaşlı taraftarlara küfürler etmesiyle başladı. Portekizliler daha sonra meşaleler, sopalar, kemerler ve demir borularla Türk taraftarlara saldırdı.

STADYUM DIŞINDA ARBEDE ÇIKTI

Yaşanan arbedede 3 Beşiktaş taraftarı yaralandı. Taraftarlar Santa Maria hastanesinde tedavi altına alındı. Lizbon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Alvalade Stadyumu dışında çıkan çatışmaların ardından 10 Sporting ile 16 Türk taraftarın kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.