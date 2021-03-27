SPORTS TV Frekans Ayarları 2021 - SPORTS TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla SPORTS TV frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel SPORTS TV Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.

Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Bunlardan 70’i HD yayın yaparken geri kalan 238 kanal ise SD formatta yayınlarını sürdürüyor. SD yayın ile HD yayın arasında sadece görüntü kalitesi farkı bulunuyor. HD yayın 1080P kalitesinde cihazlara yayın gönderirken, SD yayın ise 720p şeklinde kalitede gönderiyor. Buda evlerimize kadar ulaşan görüntünün netlik kalitesi olarak yansıyor.

SPORTS TV Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)

SPORTS TV Frekansı ayarı 12685, Sinyal oranı 30000, Polarizasyon yönü V (Vertikal) - Dikey Batı şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: SPORTS TV

Uydu : Türksat 3A

Frekans : 12685

Sinyal Oranı : 30000

Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı

FEC : 2/3

Audio PID : 5917

Video PID : 5817

Kapsama Alanı : Batı

Bu içerikteki SPORTS TV Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

SPORTS TV Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

SPORTS TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

SPORTS TV Digitürk Kaçıncı Kanal?

SPORTS TV kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

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SPORTS TV kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

SPORTS TV Tivibu Kaçıncı Kanal?

SPORTS TV kanalının TİVİBU’da hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

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