Sporu abartan gençten ilginç mekan! Mekik için elektrik direğini seçti
Çin’in Sıçuan eyaletinde 22 yaşındaki bir gencin elektrik direğinin tepesine çıkarak mekik çekmesi görenleri hayrete düşürdü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekipleri 4 saat süren çaba sonucu genci aşağı indirdi. Gencin neden direğin tepesine çıktığı bilinmezken yaşanan olayda sosyal medyasında tepki topladı.
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23 Şubat 2021 Salı 14:39
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