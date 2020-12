Spotify 2020 özeti nasıl paylaşılır | Spotify Wrapped nedir? | En çok dinlediklerim

Türkiye'nin en çok kullanılan müzik platformlarından biri olan Spotify, yıl sonunda gelenek haline getirdiği yılın özetini uygulamasını tekrar müzikseverlerle buluşturdu. Spotify kullanıcıları tarafından oldukça sevilen bu özellik kapsamında, geride bıraktığımız 2020 yılında en çok dinlediğiniz şarkıları gözden geçirmek ve sevdiklerinizle paylaşmanız için fırsat sunuluyor.

Spotify Wrapped özelliği ile kullanıcılar 2020 yılında en fazla dinledikleri şarkılara ve albümlere ulaşabiliyorlar. 'Son 10 Yılın En İyileri' ile Spotify 2020 özeti kullanıcıların çalma listesinde yer alıyor. Spotify Wrapped, yalnızda 2020 yılına ait en çok dinlenen şarkılarla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda son 10 yılın en fazla dinlenen çalma listelerini de sunuyor.

SPOTIFY WRAPPED NEDİR?

Spotify bu sene, sadece Kişisel ‘Özet’ deneyimini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda ‘On Yıllık Özetim’ opsiyonu ile kullanıcıların on yıla uzanan dinleme verilerini de gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2020 ve on yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebilecek.

2020 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel Özeti için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify’ın blog sayfası For the Record'daki paylaşıma bakabilirsiniz.

SPOTIFY 2020 ÖZETİNE NASIL BAKILIR? NASIL PAYLAŞILIR?

Telefonda yüklü olan Spotify uygulaması üstünden 2020 Özeti’ni görebilir, hikayenizde ‘paylaş’ butonuna basarak paylaşabilirsiniz.

Masaüstü bilgisayardan da spotify.com/tr/wrapped sitesine girerek Spotify 2020 özetini görebilirsiniz.

2020 SPOTIFY ÖZETİNİZİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

SPOTİFY EN ÇOK DİNLEDİKLERİM

Sevdiklerimizle yaptığımız online görüşmeler, mutfakta geçirilen uzun saatler ve her zaman yanımızda olan müzik ve podcast’ler. 2020 Özetin artık yayında. #2020Wrapped ? https://t.co/6Wx52TXcx4 pic.twitter.com/8MWz1tqAAT — Spotify Türkiye (@SpotifyTurkey) December 2, 2020

SPOTİFY NEDİR?

Spotify İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal'in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir. Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.

Sonos üzerinde Spotify 2011 Mart ayından itibaren erişilebilmekte ve Finlandiya, Fransa, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ta kullanılabilmektedir.

Müziklere sanatçı, albüm, plak şirketi, tür ya da çalma listesinin yanı sıra doğrudan arama ile erişilebilir. Masaüstü istemcilerinde dinleyiciler, uygulama üzerinde bulunan bağlantı aracılığı ile dinledikleri müziği ortak satıcılar üzerinden satın alabilirler. Ekim 2008'de yeni kurulmuş İsveçli bir şirket olan "Spotify AB" tarafından yayımlanan servisin 15 Eylül 2010 itibarıyla on milyon kullanıcısı olduğu; bu kullanıcıların bir milyonunun ise ödeme yapan kullanıcılar olduğu belirtilmiştir.

Kullanıcılar ister görsel ve radio tarzındaki reklamlarla desteklenen ücretsiz bir hesap açabilir ister ödemeli abonelik satın alarak daha yüksek bitrate akışı ve çevrim dışı erişim gibi bir dizi fazladan özelliğe sahip olabilirler. Spotify'ı taşınabilir aygıtlar üzerinde kullanabilmek için "Premium" hesap gereklidir.

Spotify'a birçok ülkeden erişilebilmektedir. Ücretli abonelikler sadece bazı ülkelerde kredi / hesap kartı ya da PayPal hesabı bulunan kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir.

Spotify 2006 yılından bu yana Stokholm, İsveç merkezli Spotify AB bünyesindeki bir ekip tarafından geliştirilmektedir. Şirket Stardoll'un eski Baş Teknoloji Sorumlusu olan Daniel Ek ve TradeDoubler'ın kurucu ortağı Martin Lorentzon tarafından Stokholm'da kurulmuştur. Şirketin genel merkezi Londra'da ve araştırma ve geliştirme merkezi ise Stokholm'da bulunmaktadır.

Spotify 7 Ekim 2008'de herkesin kullanımına açılmıştır. Her ne kadar ücretsiz hesaplar hizmetin büyüme hızını yönetebilmek için sadece davetiye aracılığı ile alınabilirken, ödemeli abonelikler servisin kullanıma sunulması ile birlikte herkes tarafından satın alınabilmekteydi. Bu dönemde Spotify büyük müzik şirketleri ile yaptığı anlaşmaları da duyurdu. Spotify 2008 yılında 4.4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

Ücretsiz hesapların herkes tarafından davetiye olmadan alınabilmesine yönelik ilk adım 10 Şubat 2009'da Spotify'ın ücretsiz kayıtları Birleşik Krallık'ta açması ile atıldı.

Spotify mobil servisinin yayımlanmasının ardından kayıtların hızla artması sebebiyle Spotify, Birleşik Krallık'taki herkese açık olan ücretsiz hesap kayıtlarını 11 Eylül 2009'da kapattı. Ücretsiz servis artık yine sadece davetiye aracılığı ile edinilebiliyor, ancak buna rağmen davetiye sistemine bağlı olmadan doğrudan kayıt sayfasının web adresini ziyaret ederek ücretsiz hesap açmak birkaç ay boyunca mümkündü. Bu açık bir süre sonra Spotify tarafından geç de olsa fark edildi ve kapatıldı. Artık kayıt sayfası da davetiye kodunun girilmesini gerektiriyor. Abonelikler halen davetiye kodu olmadan satın alınabilir.

4 Mart 2009'da Spotify hizmetinde bir güvenlik açığının bulunduğu duyuruldu. Bu açık üzerinden kötü niyetli bir kullanıcı, servise 19 Aralık 2008'den önce kayıt olmuş Spotify kullanıcılarının elektronik posta adreslerini ve şifrelenmiş şifrelerini muhtemelen ele geçirebiliyordu.

28 Mart 2010'da Symantec anti-virüs uygulaması Spotify'ı Truva atı olarak algılayarak milyonlarca bilgisayarın uygulamaya erişimini engelledi.

18 Mayıs 2010'da Spotify iki yeni hesap türünün varlığını duyurdu. Spotify Unlimited adına sahip, Spotify Premium ile aynı özelliklere sahip olmasına rağmen taşınabilir aygıtlar üzerinden erişim desteğini içermiyordu. Spotify Open ise Spotify Free ile aynı özelliklere sahip ancak her ay 20 saat müzik dinleme sınırını içeriyor. Spotify Free hesapları halen sadece davetiye ile açılabiliyor.

1 Eylül 2010'da Dünya Ekonomik Forumu, şirketi Teknoloji Öncüsü olarak duyurdu.

Mobil sürümler

Mobil uygulaması şu anda Android, iOS, Symbian, BlackBerry, Windows Phone 7/8, Windows Mobile 6.0 ve WebOS üzerinde çalışabilmektedir.

20 Haziran 2013 tarihinde Spotify Radyo uygulaması iPhone ve iPad için ücretsiz olmuştur.

Mobil sürüm, Aralık 2013'te ise herkes için belli özellikleri kullanamamak suretiyle ücretsiz olmuştur. Tüm özellikleri kullanmak için Premium satın almak gereklidir.

SPOTIFY 2020 ÖZETİ GLOBAL TOP LİSTELERİ:

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:

1. Bad Bunny

2. Drake

3. J Balvin

4. Juice WRLD

5.The Weeknd

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Dua Lipa

5. Halsey

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler:

1. YHLQMDLG, Bad Bunny

2. After Hours, The Weeknd

3. Hollywood's Bleeding, Post Malone

4. Fine Line, Harry Styles

5. Future Nostalgia, Dua Lipa

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:

1. "Blinding Lights", The Weeknd

2. "Dance Monkey", Tones and I

3. "The Box", Roddy Ricch

4. "Roses - Imanbek Remix", Imanbek ve SAINt JHN

5. "Don't Start Now", Dua Lipa

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast yayınları:

1. The Joe Rogan Experience

2. TED Talks Daily

3. The Daily

4. The Michelle Obama Podcast

5. Call Her Daddy

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast Türleri:

1. Toplum ve Kültür

2. Komedi

3. Hayat Tarzı ve Sağlık

4. Sanat ve Eğlence

5. Eğitimsel

SPOTIFY 2020 YILIN TÜRKİYE TOP LİSTELERİ:

Türkiye'de En Çok Dinlenen Sanatçılar:

1. Ezhel

2. Sezen Aksu

3. Murda

4. Sagopa Kajmer

5. Patron

6. Yüzyüzeyken Konuşuruz

7. Zeynep Bastık

8. Emir Can İğrek

9. Gazapizm

10. Dolu Kadehi Ters Tut

Türkiye'de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

1. Sezen Aksu

2. Zeynep Bastık

3. Billie Eilish

4. Sertab Erener

5. Sena Şener

6. Göksel

7. Tuğçe Kandemir

8. Dua Lipa

9. Sıla

10. Lana Del Rey

Türkiye'de En Çok Dinlenen Müzik Grupları:

1. Yüzyüzeyken Konuşuruz

2. Dolu Kadehi Ters Tut

3. Duman

4. Pinhani

5. Adamlar

6. Mor ve ötesi

7. maNga

8. Perdenin Ardındakiler

9. İkiye On Kala

10. BTS

Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar:

1. Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel

2. Unutulacak Dünler - Gazapizm

3. Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık

4. Leila - Reynmen

5. AYA - Murda, Ezhel

6. Sağı Solu Kes - Gazapizm

7. Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz

8. Nimet - Didomido, Eglo G

9. Dance Monkey - Tones And I

10. Kafamda Kentsel Dönüşümler - İkiye On Kala

Türkiye'de En Çok Dinlenen Albümler:

1. Made In Turkey - Murda, Ezhel

2. HİZA - Gazapizm

3. Lights Out - Ufo361

4. DOĞA - Murda

5. Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz

6. Dünya Günlükleri - Adamlar

7. Müptezhel - Ezhel

8. ORMAN KANUNLARI - Ben Fero

9. Karanlık - Dolu Kadehi Ters Tut

10. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

Türkiye'de En Çok Dinlenen Podcast Yayınları:

1. Kendine İyi Davran

2. umarim annem dinlemez

3. O Tarz Mı?

4. Zihnimin Kıvrımları

5. Fularsız Entellik

Türkiye'de En Çok Dinlenen Podcast Türleri:

1. Toplum ve Kültür

2. Sanat ve Eğlence

3. Komedi

4. Hayat Tarzı ve Sağlık

5. Hikayeler