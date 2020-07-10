Dünyada büyük bir popülariteye sahip Spotify gün içinde açılmaması Spotify açılmıyor? Spotify çöktü mü, neden girilmiyor? sorularını akıllara getiriyor. İşte cevapları...

SPOTİFY AÇILMIYOR? SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN GİRİLMİYOR?

Bugün dünya çapında yaşanan erişim sorunu Spotify ve Pinterest gibi popüler uygulamalarda sorun yaşanmaya devam ediyor.

Erişim sorunu yaşayan uygulamaların arasında Facebook'un kendisi, twitter, Spotify, Booking, Pinterest gibi global uygulamalar ve Getir, BiTaksi, Enpara gibi yerel uygulamalar da yer alıyor.

SPOTİFY VE DİĞER UYGULAMALAR NEDEN ÇÖKÜYOR?

Bugün iPhone ve iPad'lerde uygulamalarda erişim sorunu meydana geldi. Kullanıcıların Twitter'daki şikayetleri üzerine ortaya çıkan teknik sorunun Spotify üzerinde yoğunlaştığı, ancak asıl sorunun iPhone ve iPad'ler olduğu anlaşıldı. Spotify'a Android cihazlarda erişim sorunsuz sağlanırken iOS ve iPadOS yüklü cihazlarda ise problem sürüyor.

Apple'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, sorunun Facebook'tan kaynaklandığı sanılıyor.

FB SDK Core Kit ismindeki Facebook kütüphanesindeki bir hatadan kaynaklanan hata, uygulamaların çökmesine neden oluyor.

Sorunun sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yaşandığını da belirtelim.

Erişim sorunu yaşayan uygulamaların arasında Facebook'un kendisi, Twitter, Spotify, Booking, Pinterest gibi global uygulamalar ve Getir, BiTaksi, Enpara gibi yerel uygulamalar da yer alıyor.

İPHONE UYGULAMALARI NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün öğle saatlerinden itibaren tüm Apple kullanıcılarının yaşadığı sorun kullanıcıları tedirgin etti. Facebook kaynaklı bir güncellemenin farklı uygulamaları etkilemesiyle yaşandığı iddia edilen sorunun zaman zaman düzeldiği ancak yaygın olarak devam ettiği görüldü. Çalışmayanlar arasında Spotify ve Getir gibi uygulamalar da yer alıyor. Bu uygulamalar, açılmaya çalışıldığında hata vermeden çöküyor. Ancak bir kaç kez deneme ardından açılabiliyor.

SPOTİFY NEDİR?

Spotify İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal’in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir. Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.