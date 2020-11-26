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Spotify hacklendi mi? | Spotify hesap silme, Premium iptal etme

Türkiye'nin en çok kullanılan çevrimiçi müzik dinleme platformu olan Spotify, siber korsanlar tarafından hacklendi. İlk belirlemelere göre 300 bin hesabın ele geçirildiği olayın ardından internet kullanıcıları, Spotify hesabını silmenin yollarını aramaya başladı.

Spotify hacklendi mi? | Spotify hesap silme, Premium iptal etme

İsveç merkezli çevrimiçi müzik uygulaması Spotify, bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. Türkiye'de en çok kullanılan çevrimiçi müzik platformlarının başında gelen Spotify'da ilk açıklamaya göre 300 bin hesap ele geçirildi. Bu haberin üzerine Spotify aboneleri tarafından Spotify hacklendi mi? Spotify hesap silme, Premium iptal etme konuları aranmaya başlandı. İşte detaylar...

SPOTİFY HACKLENDİ Mİ?

TechRadar'ın aktardığına göre, Spotify hacklendi. İlk belirlemelere göre siber saldırı sonrası 300 bin hesap ele geçirildi. Aynı habere göre, ele geçirilen hesapların büyük bir bölümü "premium" yani ücretli abone sistemine kayıtlı kişilere ait. Siber güvenlik uzmanları siber saldırının 300 milyon Spotify üyesini riskli duruma düşürdüğünün altını çiziyor.  Uzmanlar kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini ve Spotfiy'da kullandıkları şifreleri diğer platformlarda kullanmamalarını öneriyor. 

Spotify hacklendi mi? Spotify hesap silme, Premium iptal etme

SPOTİFY HESAP SİLME | SPOTİFY PREMİUM İPTAL ETME 

Spotify üyelik silme işlemi yapmak için, aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

1. https://www.spotify.com/tr/about-us/contact/ sayfasına gidin ve “İletişim Formu” seçeneğine tıklayın. 

İLETİŞİM FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2. Spotify hesap silme işlemini yapmadan önce, Spotify’ın hesabınızı kapattığınızda neler olacağı konusunda yazdığı yazıyı okuduktan sonra “Devam” butonuna basın. Daha sonra hesabı neden kapatmak istediğinize dair bir soru yöneltilecek, cevaplayın ve “Soru Gönder” butonuna basın.

3. Tebrikler, Spotify hesap kapatma işleminiz başarıyla gerçekleşmiş olacaktır.

Spotify hacklendi mi? Spotify hesap silme, Premium iptal etme

Eğer isterseniz bu işlemleri yapmadan Spotify hesap silme linki ile direkt hesap silme sayfasına da BURADAN ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

  • Spotify hesabı silme işlemini yaptıktan sonra kullanıcı adınızı kaybedeceksiniz. Yani aynı kullanıcı adıyla daha sonra yeniden hesap oluşturamazsınız.
  • Spotify hesap silme işleminden sonra kaydettiğiniz bütün müzikler ve müzik listelerini kaybedeceksiniz.
  • Spotify silme işleminden sonra oluşturduğunuz çalma listeleri kaybolacak.
  • Spotify silme işlemini yaptıktan sonra bütün takipçilerinizi kaybedeceksiniz.

Spotify hacklendi mi? Spotify hesap silme, Premium iptal etme

 

Berna Akkaya
Editör


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