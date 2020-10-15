Spotify, yasal süre içerisinde RTÜK'e başvuruda bulundu

Dijital müzik platformu olan Spotify, geçtiğimiz günlerde lisanslama için RTÜK'e başvuruda bulunup bulunmayacağı hakkında konuşuluyordu. Beklenen açıklama bugün Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

"Spotify'ın yasal süre içerisinde müracaatını yaptığını ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başladığını "duyurdu.

SPOTİFY NEDİR?

Spotify İsveç merkezli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal'in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin veren, aylık abonelik sistemiyle çalışan bir dijital müzik platformudur. Bu platform aynı zamanda korsana karşı da önemli bir araç olmuş durumda. Verilere göre İsveç'te Spotify'ın çıktığı 2008'den bu yana internetten korsan müzik indirme yüzde 33 azaldı. Ülkemizde ise etkin kullanılmaya başlanma tarihi ise 2013 yılıdır.