Dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgınında ilk aşı müjdesi Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladirmir Putin yaptığı açıklamada geliştirilen koronavirüs aşısının tescillendiğini açıkladı. Aşının tescillenmesinin ardından yapılan açıklama ile aşının adının "Sputnik V" olduğu dünyaya duyuruldu. Bu doğrultuda Sputnik nedir, ne demek? Kelime anlamı nedir? sorularının cevapları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Putin dünyaya duyurdu! Koronavirüs aşısı tescil edildi

SPUTNİK NEDİR?

Rusya tarafından yapılan dünyanın ilk yapay uydusudur. Ayrıca uzaya gönderilen ilk aracın adıdır. SSCB tarafından 4 Ekim 1957'de yörüngeye oturtuldu.

Uydunun ağırlığı 80 kg,, çapı 58 cm, yörünge yüksekliği 250 km'dir. Küre şeklinde bir gövdesi ve bundan ayrılan 2,4 ile 2,9 m uzunluğunda dört uzun anteni vardı. 20 ve 40 MHz gücünde iki radyo vericisi bulunuyordu. Bu radyo sinyalleri iyonosferdeki elektron yoğunluğunu ölçmek için kullanılıyordu. Ayrıca, uydunun iç basıncı ve sıcaklığı da sinyallerle iletiliyordu. Böylece uydu çeperinin bir göktaşı tarafından delinip delinmediği takip edilebiliyordu. Uydunun basınçlı iç bölgesi nitrojen gazıyla doldurulmuştu. Ancak yörünge sırasında uydu çeperinin hiç delinmediği tespit edildi. Bu durum, gelecekteki uzay uçuşları için Dünya yörüngesinin güvenli olduğunu gösteriyordu.

Koronavirüs aşısının adı belli oldu: Sputnik V

SPUTNİK NE DEMEK? ANLAMI NEDİR?

Sputnik kelimesinin anlamı uydudur. Dünya'nın ilk yapay uydusu. Sputnik serisinden ilk uzay aracı. SSCB tarafından 4 Ekim 1957'de yörüngeye oturtuldu. Sputnik 1'in uzaya gönderilmesi soğuk savaş yıllarında gerçekleşti ve süper güçler arasında yeni bir rekabet olan Uzay Yarışı'nı başlattı.

