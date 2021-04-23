Sputnik V aşısı kimin? Hangi ülkenin? Sputnik V aşısı inaktif mi? Koruma oranı yüzde kaç?

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı aşılamada ilk olarak Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşısını kullanmaya başlamış daha sonra Pfizer ile Biontech tarafından geliştirilen aşı devreye girmişti. Vatandaşlara daha fazla aşının uygulanması için aşı tedariki çalışmalarına başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısının tedariki için Rus mevkidaşı ile görüşmeler gerçekleştiriyordu. Bu konuda güzel gelişme sonunda geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,22 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında Sputnik V aşısının da çok yakında devreye gireceğini kaydetti. Bunun üzerine vatandaşlar aşı hakkında bilgi sahibi olmak için Sputnik V aşısı kimin? Hangi ülkenin? Sputnik V aşısı inaktif mi? sorularının yanıtını araştırıyorlar.

SPUTNİK V AŞISI KİMİN? HANGİ ÜLKENİN?

Sputnik V aşısı, Rusya'daki Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısıdır. Söz konusu aşı dünyada tescillenen ilk aşı olarak bilinmektedir.

SPUTNİK V AŞISI İNAKTİF Mİ?

Sputnik V aşısı inaktif bir aşı değildir. Sputnik V aşısı vektörel tabanlı (viral vektör) üretilmiş bir koronavirüs aşısıdır. Bu aşı formülüne, koronavirüs bileşenleri eklenmiş başka türden virüsler ekleniyor.Kovid-19 çalışmalarında en çok kullanılan, insanlarda ve hayvanlarda soğuk algınlığına yol açan adrenovirüsler, virüs vektörleri virüsün genetik özelliklerinin aktarıldığı vekil virüs aracılığıyla vücutta bağışıklık tepkisi oluşturmayı amaçlıyor.

SPUTNİK V AŞISININ KORUMA ORANI YÜZDE KAÇ?

Sputnik V aşısının koruma oranına ilişkin olarak iki veri bulunmaktadır. Bu verilerden ilki olan The Lancet dergisinde yayımlanan bir makaleye göre Sputnik V aşısının koruma, etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğu duyurulmuştu.

Sputnik V aşısını geliştiren ekibin başında yer alan Denis Logunov, aşının her iki dozunu da kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiğini söylemişti.