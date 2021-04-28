Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında tam kapanma kararı alınması sonrası video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Bakan Koca'nın Sputnik V aşısı ile ilgili açıklamada bulunması bekleniyor. Peki Sputnik V aşısı nedir? | Sputnik v aşısı mrna mı? | Sputnik V aşısı ne zaman kullanılacak? İşte ayrıntılar...

SPUTNİK V AŞISI NEDİR?

Dünya genelinde korkunç can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşı için ilk haber Ağustos ayında Rusya'dan gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri aşının tescil edildiğini açıklamasından sonra 15 Ağustos Cumartesi günü 'Sputnik V' adı verilen aşının üretimine başlandığı duyurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, Sputnik V aşısının kızına yapıldığını açıklamıştı. Kızının ateşinin ilk gün 38 dereceye çıktığını, sonra 37 dereceye düştüğünü belirten Putin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşının oldukça işe yaradığını ve güçlü bir bağışıklık yarattığını biliyorum. Tekrar ediyorum, aşı gerekli tüm kontrolleri geçti"

SPUTNİK V AŞISI MRNA MI?

Sputnik V aşısı mRNA değildir. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısı viral vektör bir aşıdır.

Viral vektör aşı:

Viral vektör aşıları ağırlıklı olarak virüslerin zayıflatılarak hastalığa yol açma kabiliyeti ortadan kaldırılarak bağışıklık kazanılmasını sağlıyor. Vücuda giren virüs hastalığa neden olmasa da bağışıklık sistemini tetikleyerek antikor üretilmesini sağlıyor. Aşılarda kullanılan en eski metotlardan biri olan bu teknik çiçek aşısında kullanıldı ve etkinliği hala en yüksek aşılardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

Viral vektör aşılarının en büyük avantajı vücuda çok spesifik antijenler enjekte edilebildiği için vücudun verdiği tepkide hedefe çok yakın oluyor ve çoğu zaman tek doz aşı uzun süreli bağışıklık için yeterli olabiliyor. Bu aşıların dezavantajı ise halihazırdaki bağışıklık sisteminin bu vektörleri tanıyabilmesi. Yani vücudun antijene değil de doğrudan vektöre tepki vermesiyle sonuçlanabiliyor. Bu da aşının etkinliğini düşürebiliyor.

SPUTNİK V AŞISI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Saat 16.30'daki toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de YouTube platformu üzerinden açıklama yapacak. Aşıya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...