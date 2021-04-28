Göksel Bozkurt kimdir? | Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni mi oldu? | Anka Haber Ajansı yeni Genel Yayın Yönetmeni kimdir?Doğduğun Ev Kaderindir 41. bölüm full, tek parça izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV8 canlı izleSputnik V aşısı nedir? | Sputnik v aşısı mrna mı? | Sputnik V aşısı ne zaman kullanılacak?Masumiyet 10. bölüm full, tek parça izle | Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izleŞans Topu çekiliş sonuçları 28 Nisan 2021 | Milli Piyango İdaresiSadakatsiz 27. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izleBölge Gündem Gazetesinin 106. sayısı çıktıMavi isminin anlamı nedir, Mavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ramazan'da gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine yardımSamsun'dan kahvehane esnafına destek: 500 TL veriliyor
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Sputnik V aşısı nedir? | Sputnik v aşısı mrna mı? | Sputnik V aşısı ne zaman kullanılacak?

Sputnik V aşısı nedir? | Sputnik v aşısı mrna mı? | Sputnik V aşısı ne zaman kullanılacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında tam kapanma kararı alınmasının ardından video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Peki Sputnik V aşısı nedir? | Sputnik v aşısı mrna mı? | Sputnik V aşısı ne zaman kullanılacak? İşte detaylar...

Sputnik V aşısı nedir? | Sputnik v aşısı mrna mı? | Sputnik V aşısı ne zaman kullanılacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında tam kapanma kararı alınması sonrası video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Bakan Koca'nın Sputnik V aşısı ile ilgili açıklamada bulunması bekleniyor. Peki Sputnik V aşısı nedir? | Sputnik v aşısı mrna mı? | Sputnik V aşısı ne zaman kullanılacak? İşte ayrıntılar...

SPUTNİK V AŞISI NEDİR?

Dünya genelinde korkunç can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşı için ilk haber Ağustos ayında Rusya'dan gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri aşının tescil edildiğini açıklamasından sonra  15 Ağustos Cumartesi günü  'Sputnik V' adı verilen aşının üretimine başlandığı duyurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, Sputnik V aşısının kızına yapıldığını açıklamıştı. Kızının ateşinin ilk gün 38 dereceye çıktığını, sonra 37 dereceye düştüğünü belirten Putin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşının oldukça işe yaradığını ve güçlü bir bağışıklık yarattığını biliyorum. Tekrar ediyorum, aşı gerekli tüm kontrolleri geçti"

Sputnik V aşısı nedir? | Türkiye'ye ne zaman gelecek? | Sputnik V aşı fiyatı ne kadar?

SPUTNİK V AŞISI MRNA MI?

Sputnik V aşısı mRNA değildir. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısı viral vektör bir aşıdır.

Viral vektör aşı:

Viral vektör aşıları ağırlıklı olarak virüslerin zayıflatılarak hastalığa yol açma kabiliyeti ortadan kaldırılarak bağışıklık kazanılmasını sağlıyor. Vücuda giren virüs hastalığa neden olmasa da bağışıklık sistemini tetikleyerek antikor üretilmesini sağlıyor. Aşılarda kullanılan en eski metotlardan biri olan bu teknik çiçek aşısında kullanıldı ve etkinliği hala en yüksek aşılardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

Viral vektör aşılarının en büyük avantajı vücuda çok spesifik antijenler enjekte edilebildiği için vücudun verdiği tepkide hedefe çok yakın oluyor ve çoğu zaman tek doz aşı uzun süreli bağışıklık için yeterli olabiliyor. Bu aşıların dezavantajı ise halihazırdaki bağışıklık sisteminin bu vektörleri tanıyabilmesi. Yani vücudun antijene değil de doğrudan vektöre tepki vermesiyle sonuçlanabiliyor. Bu da aşının etkinliğini düşürebiliyor.

SPUTNİK V AŞISI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Saat 16.30'daki toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00'de YouTube platformu üzerinden açıklama yapacak. Aşıya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT