Sputnik’in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe serbest bırakıldı
Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülün Boztepe, alınan ifadesinin ardından soruşturma savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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