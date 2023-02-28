Spyros Risvanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Risvanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Spyros Risvanis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Spyros Risvanis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Spyros Risvanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Risvanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Spyros Risvanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spyros Risvanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spyros Risvanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Spyros Risvanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Spyros Risvanis 3 Ocak 1994 tarihinde Holargos şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπύρος Ρισβάνης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Spyros Risvanis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Spyros Risvanis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Spyros Risvanis'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Spyros Risvanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Spyros Risvanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Spyros Risvanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Spyros Risvanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Panathinaikos

2 Ocak 2015 yılında Panionios

30 Haziran 2015 yılında Panathinaikos

17 Temmuz 2015 yılında Panionios

1 Temmuz 2017 yılında Olimpiakos

23 Ağustos 2017 yılında Atromitos Athen

30 Haziran 2018 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2018 yılında Atromitos Athen

8 Ocak 2021 yılında Anorthosis

15 Temmuz 2022 yılında Dunajska Streda

Spyros Risvanis kimdir

Spyros Risvanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Spyros Risvanis şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Panathinaikos AO

Spyros Risvanis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 4 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Spyros Risvanis nereli

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