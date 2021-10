Son dönemde popüler olan La casa de papel, Stranger Things, Peaky Blinders, Dark, Élite gibi çok izlenen Netflix dizileri arasına bir yenisi daha eklendi. Squid Game ilk sezonuyla birlikte internette en çok araştırılan ve merak edilen yapımlar arasında yerini aldı. Dizinin meraklıları internette "Squid game 2.sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Squid Game yeni sezon tarihi belli oldu mu?" gibi soruların cevaplarını aramakta. İşte Squid Game ile ilgili merak edilenler...

SQUİD GAME 2. SEZON OLACAK MI?

İlk Sezonuyla büyük hayranlık oluşturan Squid Game'den henüz resmi bir açıklama gelmemesine rağmen 2. sezonunun çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dizinin ilk sezonunun çıkış tarihi 2019 yılı olarak duyurulmuş ve 2 yıl sonra çıkarılmıştı. Yapımın yeni sezonunun çekim süreci göz önünde bulundurularak 2022 yılı ortalarında çıkması tahmin ediliyor.

SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

Maddi sıkıntı yaşayan yüzlerce insan, çocuk oyunlarına devet ediliyor. Oyunların sonunda kazanan kişiye yüklü miktarda para ödülü vadediliyor. Fakat bu oyunun kuralları arasında 'kaybedersen ölürsün' kısmı kaybeden oyuncuları beklemektedir.

SQUİD GAME HAKKINDA

Squid Game Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilen bir Güney Koreli hayatta kalma televizyon dizisidir. Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Wi Ha-joon'un oynadığı dokuz bölümlük dizi, 45,6 milyar ? (38,7 milyon ABD Doları) değerinde gizemli bir hayatta kalma oyununda hayatlarını riske atan bir grup insanın hikâyesini anlatıyor. Dizi Netflix tarafından 17 Eylül 2021'de dünya çapında yayınlandı.

​​​​​​​

SQUİD GAME OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için Oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Oh Yeong-su, Oh Il-nam olarak (No. 001)

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Heo Sung-tae Jang Deok-su olarak (No. 101)

Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Anupam Tripathi Abdul Ali olarak (No. 199)

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)

Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

SQUİD GAME KAÇ BÖLÜM?

Netflix yapımı Squid Game'in ilk sezonu 9 bölümden oluşmaktadır.